Startseite VitrA überzeugt mit ihrer besonderen Cashback-Aktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-12 08:59. Bis zu 150 Euro Cashback für eine Installation eines VitrA V-Care Dusch-WCs Die jüngste Generation der VitrA Dusch-WCs ist V-Care. Elegante Formen und ein universelles Design machen V-Care zu einem Dusch-WC, das sich problemlos in jedes moderne Bad integrieren lässt. Alle Einstellungen wie Wassertemperatur, Wasserdruck, Liegeposition, Sitztemperatur und Klimatisierungstemperatur lassen sich bequem über eine Fernbedienung oder eine mobile App steuern. Der Einsatz von wasserbasierter Reinigung steht für ein völlig neues Hygieneniveau und ein unübertroffenes Sauberkeitsempfinden. Die zahlreichen individuellen Einstellmöglichkeiten der V-Care Dusch-WCs entsprechen den aktuellen Anforderungen an das moderne Bad. Mit modernster Technologie bietet V-Care den höchsten Komfort. Das VitrA Design- und Innovations-Team hat das Dusch-WC in Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Designer Arik Levy mit einfachen, geschwungenen Linien und klaren Formen zu einem Designklassiker gemacht.

Eine verdeckte Befestigung innerhalb der VitrA V-Care Dusch-WCs gehört, dass alle Strom-, Wasser- und Elektronikanschlüsse der Ästhetik nicht im Wege stehen. Somit kann kein offensichtlicher Staub oder Schmutz entstehen. Die automatische Luftabsaugung, das integrierte Nachtlicht und die kontaktlose Steuerung erzeugen ein Wohlfühlbad der besonderen Art. Für eine problemlose und schnelle Reinigung sorgt die besondere Entkalkungsfunktion. Das System wird effektiv vor starken Kalkablagerungen geschützt. Für dieses besondere und einzigartige Dusch-WC von Vitra besteht die Möglichkeit einer vorteilhaften Cashback-Aktion. In dem Zeitraum vom 01.10.2022 bis zum 30.06.2023 bekommt der Kunde bei einem Kauf eines VitrA V-Care Dusch-WCs einen Cashback von bis zu 150 Euro zurück. Der Zuschuss wird durch ein VitrA Aktionsmodell garantiert. Unter den Modellen zählen die V-Care Prime, V-Care Prime Life, V-Care 1.1 Comfort und die V-Care 1.1 Basic Serien. Die äußerst vielfältige und besondere Auswahl an hygienischen und stilvollen Dusch-WCs sorgen in jedem Bad für eine Atmosphäre der Extraklasse. Für die Cashback-Aktion muss lediglich das Formular für den gekauften V-Care Aktionsartikel ausgefüllt werden und sich somit für die Aktion registrieren. Innerhalb von 45 Tagen überweißt VitrA den Cashback-Betrag auf das angegebene Konto zurück. Die Staffelung des Betrages passt sich an dem individuellen Modell der VitrA V-Care Dusch-WCs an. Unter folgender Seite erfahren Sie mehr über die Aktion von VitrA und sehen eine ausführliche Angebotsvielfalt der Aktionsartikel:

https://www.skybad.de/vitra-vcare-cashback.html Alle weiteren Informationen zur VitrA V-Care Cashback-Aktion, sowie die Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweis, entnehmen Sie bitte direkt bei VitrA unter https://www.vitra-bad.de/cashback-aktion. Bei Skybad.de erhalten Sie alle VitrA V-Care Aktionsartikel. Bei einem Kauf eines VitrA V-Care Aktionsartikels (https://www.skybad.de/h/vitra/bad-keramik/v-care.html) über Skybad kann selbstverständlich die Cashback-Aktion angewendet werden. Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung - alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz. Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Schillerstraße 90

52477 Alsdorf

0241 51832632

jens.offergeld@skybad.de

