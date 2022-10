Startseite Dekorativer Adventskalender aus dem Schwarzwald Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-12 08:59. Der "Schwarzwald-Adventskalender" ist wieder da. HITRADIO OHR und SCHWARZWALDRADIO haben mit Dutzenden von Partnern aus der Schwarzwaldregion erneut einen Vorweihnachts-Freudenspender auf den Weg gebracht. In diesem Jahr verstecken sich über 35 Präsente aus Deutschlands schönster Urlaubsregion hinter den traditionell 24 Türchen. Süßes und Salziges, Flüssiges und Festes, liebevolle Souvenirs und wieder eine einmalige Techniküberraschung. Verpackt sind die Präsente in einem halben Meter hohen Schmuckkarton, illustriert mit den Kult-Fotografien von Sebastian Wehrle. Damit eignet sich der Kalender auch hervorragend als dekoratives Geschenk, über das sich der Beschenkte nicht nur einmal freut. Insgesamt befinden sich Waren und Präsente im Wert von fast 180 Euro* in der Box.

Das "Bundesamt für Christkindkunde und Weihnachtsbaumsicherheit" bescheinigt diesem Produkt eine glatte Eins! Bereits zwei Wochen nach Verkaufsstart ist ein Drittel der Auflage abverkauft. Zu haben ist der Schwarzwald-Adventskalender ab sofort für 99,90 Euro inkl. Versand und Verpackung deutschlandweit auf den Webseiten von HITRADIO OHR und SCHWARZWALDRADIO und in Mittelbaden im stationären Handel. https://www.schwarzwaldradio.com/adventskalender

https://www.hitradio-ohr.de/adventskalender *Unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller Das Funkhaus Ortenau aus Offenburg betreibt das bundesweit über dab+ empfangbare Schwarzwaldradio Classic Hits & Super Oldies und den Lokalsender Hitradio Ohr. Mehr als 900.000 Hörer schalten regelmäßig ein. Firmenkontakt

