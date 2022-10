Startseite TerraMaster veröffentlicht kompaktes U4-423 NAS mit 4 Einschüben für den flexiblen Einsatz Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-10-12 08:33. ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Marke: TerraMaster

Webseite: https://www.terra-master.com/

Produkt: U4-423

UVP: 799$ 12. Oktober 2022, Shenzhen, China - TerraMaster, ein professioneller Hersteller von innovativen Speicherprodukten für Unternehmen und Privatanwender, stellt ein neues, kompaktes NAS mit 4 Einschüben und der Bezeichnung U4-423 vor. Durch das schlanke Gehäuse aus hochwertigem Metall passt es auch bei Privatanwendern in kleine Schränke. Es ist ausgestattet mit einem Intel Celeron N5105/N5095 Quad-Core-Prozessor und zwei 2,5 GbE Netzwerkkarten. Da es speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen entwickelt wurde, bietet der TerraMaster U4-423 viel Leistung zu einem fairen Preis. Der U4-423 eignet sich für Arbeitsabläufe mit hoher Auslastung und gleichzeitigem Zugriff mehrerer Benutzer. Die schnelle Dokumentenspeicherung und -verwaltung wird durch einen schnellen Dokumentenabruf, eine effiziente Übertragungsleistung und mehreren TerraMaster-Lösungen für die Sicherung und Wiederherstellung im Notfall erleichtert. TerraMaster U4-423 Key Features Effiziente Performance

Im TerraMaster U4-423 steckt ein Intel Celeron N5105/N5095 Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz welcher im Turbo auf 2,9 GHz boostet. Er unterstützt AES NI Hardware-Verschlüsselung. Ausgeliefert wird es mit 4 GB DDR4 Speicher, unterstützt aber bis zu 32 GB. Hohe Übertragungsgeschwindigkeiten

Der U4-423 ist mit zwei 2,5 GbE Netzwerkkarten ausgestattet, die mit 4x Seagate IronWolf 18 TB im RAID 0 bis zu 283 MB/s erreichten. Link Aggregation ermöglicht eine Bandbreite von bis zu 5 Gb. Kompaktes und strapazierfähiges Gehäuse

Der U4-423 besitzt ein kompaktes und strapazierfähiges Gehäuse mit 360mm Tiefe (mit befestigen Griffen) und ermöglicht so die Installation von mehreren Einheiten im Rack für noch mehr Speicherplatz.

Die Metall-Legierung gibt dem Gehäuse einen modernen Touch und bringt alle Laufwerke sicher unter. TRAID Unterstützung

Der U4-423 unterstützt TerraMaster RAID (TRAID). Es bietet Benutzern eine optimierte, flexible und elastische Verwaltungslösung für Festplatten-Arrays. Um mehr über TRAID zu erfahren, besuchen Sie https://www.terra-master.com/de/terramaster-traid Komplettlösung für Backups

Alle Backup-Lösungen sind in einem einzigen Portal zu finden. Diese Komplettlösung für Backups enthält Central Backup, Duple Backup, Snapshot, USB Copy und andere umfangreiche Backup-Anwendungen. Umfangreiche Daten-Synchronisierungs-Lösungen

Das U4-423 unterstützt TerraMasters CloudSync und TerraSync, welches sichere und bequeme Lösungen für den Datenzugriff, Datenaustausch und zur Synchronisierung bieten. Mehr zu TerraSync finden Sie unter https://www.terra-master.com/de/terrasync/ Preise und Verfügbarkeit

Das TerraMaster U4-423 NAS mit 4 Einschüben wird bei Vertriebspartnern für 799$ angeboten. Um mehr über den U4-423 zu erfahren, besuchen Sie die TerraMaster Webseite. Folgen Sie TerraMaster auf Social Media:

TerraMaster ist ein professioneller Anbieter von innovativen Speicherprodukten, wie z.B. NAS und DAS, mit wachsender Bekanntheit in über 40 Ländern und Regionen. Das Unternehmen verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der Entwicklung von Speichertechnologien, welche sich an Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen richten. Über TerraMaster

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+86 755 81798555

fc@cybermedia.com.tw

