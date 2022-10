Startseite Victory erwirbt weitere Claims bei seinem Konzessionsgebiet Stingray südlich des Konzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Pressetext verfasst von connektar am Di, 2022-10-11 15:37. - Victory hat weitere Claims erworben und abgesteckt und damit sein Konzessionsgebiet Stingray in Quebec erweitert, das an die Lithiumentdeckungen auf dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals (CSE-PMET) angrenzt

- Nach der Erweiterung um 44 Claims, die im Juli bekannt gegeben wurde, hat Victory nun insgesamt 49 nicht zusammenhängende Claims im äußerst vielversprechenden Lithiumrevier James Bay erworben, abgesteckt und angemeldet

- Das Explorationsteam von Victory ist aktiv auf der Suche nach weiteren Konzessionsgebieten in der Region und anderen vielversprechenden Lithiumgebieten sowohl in Kanada als auch in den USA VANCOUVER, BC, KANADA (11. Oktober 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen Grundbesitz im Lithiumrevier James Bay in Quebec erweitert und nun insgesamt 49 Claims erworben, abgesteckt und angemeldet hat. Die Stingray-Konzessionsgebiete befinden sich im Süden des Lithiumkonzessionsgebiets Corvette von Patriot Battery Metals (CSE: PMET) in Quebec. Das Explorationsteam von Victory hat technische Probleme im Zusammenhang mit dem Bergbau-Registrierungssystem von Quebec (GESTIM) bewältigt und einige seiner Claims erweitert und verlegt, wodurch sich die Zahl der Claims von den im Juli gemeldeten 44 auf insgesamt 49 erhöht. Die Stingray-Konzessionsgebiete (siehe Karte unten) bestehen aus vier nicht zusammenhängenden Liegenschaften, die südlich und angrenzend an das Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals liegen. Die Stingray-Claims sind von intermediärem Intrusivgestein unterlagert, vor allem von Granodioriten und Tonolithen sowie in begrenztem Ausmaß von granitischen Gesteinen. Der regionalen Geologie entsprechend grenzen diese Intrusivgesteine an die vulkanische Gesteinsabfolge des Grünsteingürtels James Bay. Während das Explorationsteam von Victory weitere Claims in diesem Gebiet bewertet, beabsichtigt es, geologische und geochemische Oberflächenuntersuchungen sowie eine geophysikalische Flugmessungen auf den Stingray-Claims zu absolvieren. www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67748/Victory_101022_DEPRCOM... Lageplan der Konzessionsgebiete Stingray Donald Théberge, P.Eng., M.B.A., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung im Auftrag des Unternehmens geprüft und genehmigt. Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-mail: IR@victoryresourcescorp.com Über Victory Resources Corporation VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten. Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Victory Resources Corporation

