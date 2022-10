Startseite Talentia CPM erhält die Auszeichnung "Excellent Financial Consolidation" von BPM Partners Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-10-11 11:17. Jetzt mehr über Talentia CPM erfahren Die CPM-Lösung von Talentia Software erhält die Auszeichnung "Excellent Financial Consolidation Functionality" von dem unabhängigen Analysten BPM Partners. Die Hauptgründe:

- Schnelle Implementierung

- Gute Produktleistung

- Niedrige Gesamtbetriebskosten Unser Team ist ständig bestrebt, Unternehmen bei der Bewältigung der oft mühsamen und zeitaufwändigen Finanzprozesse, wie Konsolidierung, Reporting und Planung zu unterstützen.

Wir freuen uns sehr über diese neue Auszeichnung! Jetzt den ganzen Artikel lesen und mehr erfahren: https://www.talentia-software.com/de/talentia-cpm-erhaelt-die-auszeichnu... Die Talentia Software Gruppe hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von CPM (Corporate Performance Management), Accounting und HCM (Human Capital Management) Software spezialisiert. Mit mehr als weltweit 3"600 Kunden und Tochterunternehmen in 9 Ländern ist Talentia eines der führenden Unternehmen in diesen Bereichen. Nach ursprünglichem Fokus auf Südeuropa ist die Gruppe nun auch im DACH-Raum erfolgreich tätig.

Weitere Informationen: www.talentia-software.com Kontakt

Talentia Software Schweiz AG

Katharina Reinders

Gubelstrasse 24

6300 Zug

+41 41 710 65 05

kreinders@talentia-software.com

