Chancen für ältere Arbeitnehmer im Fundraising

promotionwelt GmbH bietet älteren Arbeitnehmern eine Chance

Etwa 1,9 Millionen Stellen waren im zweiten Quartal dieses Jahres unbesetzt. Eine aktuelle Umfrage zeigt jedoch, dass bereits Arbeitskräfte ab 45 Jahren bei vielen Arbeitgebern als zu alt gelten. Anders bei der auf Promotion und Fundraising spezialisierten Agentur promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover mit 13 Standorten in ganz Deutschland.

Bei der promotionwelt GmbH sollen Menschen für die Unterstützung sozialer Projekte gewonnen werden, und da kann Lebenserfahrung ein großer Vorteil sein. Gerade ältere Arbeitnehmer sind dabei ein Gewinn. Deshalb sucht die promotionwelt GmbH weiterhin auch nach Bewerbern aus der Altersgruppe 45plus. Eine Seltenheit - Laut Studie eines großen Personalvermittlers finden über ein Viertel der Personen, die für ihr Unternehmen Personal einstellen: Über 60-Jährige sind zu alt für den Job. Auch jüngere Generationen sind betroffen: Jeder vierte Personaler hält über 55-Jährige für zu alt. Acht Prozent geben Erwerbstätigen über 45 Jahren keine Anstellungschance.

Ganz anders die promotionwelt GmbH, die gerade auch älteren Arbeitnehmern ohne solide Berufsausbildung eine Chance bietet. Regelmäßige Schulungen, Seminare und Coachings von renommierten Business- und Mentaltrainern und ein häufiger Kontakt zu den Auftraggebern, damit die Ziele und Projekte überzeugend und authentisch kommuniziert werden können, sind an der Tagesordnung. Reise- und Übernachtungskosten bei Workshops und Fortbildungen werden natürlich übernommen. Bereits während der Ausbildung zum PromoterIn wird eine Festanstellung mit allen üblichen Sozialleistungen geboten. Der vorgeschriebene Mindestlohn ist natürlich schon lange obligatorisch, egal ob fest angestellt, Studentenjobber oder Teilzeitbeschäftigter.

"Best Ager" sind also in der Unternehmensgruppe, die unter anderem als "begehrtester Arbeitgeber 2021" ausgewählt wurde, herzlich Willkommen. Die Erfahrungen der promotionwelt GmbH der letzten Jahre zeigen, dass die Umfrageergebnisse einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zutreffen: Kollegen jenseits der 50 sind besser als ihr Ruf. Nur eine von vier für die Studie befragten Führungskräften beklagt einen geringeren Leistungswillen bei den über 50-Jährigen im Vergleich zu jüngeren Beschäftigten. Auch in puncto krankheitsbedingte Ausfälle lassen sich die Manager nicht von Vorurteilen leiten: Die Hälfte stimmt sogar der Aussage zu, dass Ältere seltener krank sind als Jüngere.

Die promotionwelt GmbH aus Burgwedel bei Hannover ist auf Mitgliederwerbung für Vereine, Verbände und Non-Profit-Organisationen spezialisiert. Mitglieder sowie Förderer sind unerlässlich für Organisationen, in denen vermehrt ehrenamtliche Helfer tätig sind. Es geht dabei darum, die finanzielle Basis von Organisationen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, denn nur so ist es möglich, dass schnelle Hilfe geleistet werden kann. Die festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen Tier- und Umweltschutz- sowie karitative Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Das ist besonders wichtig, da ohne finanzielle Unterstützung eine Vielzahl verschiedener Hilfeleistungen nicht erbracht werden kann. Besonders in Krisen- und Notsituationen bieten Non-profit-Organisationen schnelle und unkomplizierte Hilfe, was teilweise wiederum mit hohen Kosten verbunden ist. Deswegen sind auch die Helfer auf Hilfe angewiesen, vor allem finanzielle Unterstützung macht die Arbeit von Organisationen möglich. Die promotionwelt GmbH ist an insgesamt 13 verschiedenen Standorten im gesamten Bundesgebiet tätig.

