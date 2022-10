Startseite Kapitalbeschaffung zur Unternehmensfinanzierung mit Privatplatzierung am Kapitalmarkt ohne Banken - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2022-10-10 18:26. Das öffentliche Beteiligungsangebot an den Kapitalmarkt und gegenüber Privatinvestoren, die Privatplatzierung zur Beteiligungsfinanzierung, die Eigenkapitalbeschaffung, die Finanzierung durch Sacheinlage, die Bilanzoptimierung durch steuerneutrale Hebung stiller Reserven, die sonstigen bilanzpolitischen Massnahmen und die eventuelle Beteiligung von Mitarbeitern sind Teilaspekte einer ganzheitlichen Unternehmensfinanzierung, bei der wir Interessenten kostenfrei beraten. Von der festverzinslichen Anleihe bzw. Schuldverschreibung über die Hypotheken-Anleihe, das stimmrechtslose Beteiligungskapital bis hin zum Aktien-Prospekt und zum Fondskapital sowie zur Mezzaninefinanzierung als bilanzrechtliches Eigenkapital gemäß IDW-Gutachten bieten wir Ihnen eine Palette von alternativen Finanzierungsmodellen. Die Kapitalbeschaffung über innovative Finanzierungswege ist insbesondere zu Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrisen und der Kreditklemme eine "Pflicht" für jeden verantwortungsbewußten Unternehmer, der sich über die Beteiligungsexperten der Dr. Werner Financial Service AG kostenfrei informieren kann. Mittelstandsfinanzierung und Finanzierungen für Familiengesellschaften

als beteiligungsorientierte Unternehmensfinanzierung Als Finanzdienstleister im Bereich Corporate Finance versteht sich die Dr. Werner Financial Service AG als zuverlässiger Partner bei der Kapitalbeschaffung zur Unternehmensfinanzierung und unterstützt ihre Kunden in allen Fragen der Mittelstandsfinanzierung, ganz gleich, ob der Kunde eine Unternehmensgründung ( Existenzgründer / Start-up-Unternehmen ), eine Kapitalerhöhung oder Beratung bei der strukturierten Finanzierung im Rahmen eines MBO oder MBI sucht. Wir zeigen Ihnen die Wege zur Finanzierung ohne Bürgschaften und ohne Besicherungen und ohne Einflußnahme bzw. ohne Stimmrechte der Kapitalgeber. BaFin-prospektfreie Unternehmensfinanzierung ( ab € 50.000,- bis ca. € 10 Mio. BaFin-frei ) und Kapitalmarktemission ( von € 10 Mio. - € 200 Mio. mit einem BaFin-Prospekt ) Die Dr. Werner Financial Service AG betrachtet die Unternehmensfinanzierung nicht nur unter kurzfristigen Aspekten, sondern wir stehen unseren Mandanten in jeder Phase des Unternehmenszyklus zur Verfügung, von der Start-up-Finanzierung bis hin zum ausserbörslichen Going Public: angefangen von einfachen Kapitalmaßnahmen, der sogen. Small-Capital-Finanzierung ab € 50.000,- bis ca. € 10 Mio. mit einem formlosen Beteiligungs-Exposé bis hin zur Kapitalmarktemission von bis zu € 200 Mio. mit einem von der Kapitalmarktaufsicht BaFin genehmigten Kapitalmarktprospekt. Wir leisten die kompetente Beratung über die Kapitalbeschaffung unabhängig von den Banken, die Wertschöpfung durch Bilanzoptimierung und gesetzliche Bilanzierungshilfen, die Einbringung von Sacheinlagen zur Erhöhung des Eigenkapitals ohne Barmittel bis hin zum Gang an den Beteiligungsmarkt bzw. Kapitalmarkt im Rahmen einer Privatplatzierung zwecks Eigenkapitalbeschaffung und schaffen so reale Wachstumschancen für alle dynamischen Unternehmen vom Existenzgründer bis zum Industriekonzern. Die Dr. Werner Financial Service AG bietet im Rahmen einer Privatplatzierung (ohne Bank) einen langsam, pro Jahr ansteigenden Stufenzins ( z.B. ab 2%, im 2. Jahr 3%, im 3. Jahr 4 % etc. bis maximal 6 % p.a. ) mit endfälliger Tilgung. Es fallen also zunächst gar keine Tilgungsraten an, so dass der Eigentümer dadurch zumindest „Zeit" gekauft bekommt. – Interessenten erhalten kostenfreie Informationen von Dr. jur. Horst Werner über dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de bei entsprechender Mailanfrage.