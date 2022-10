Startseite Nützliche Tools und Helferlein für Webentwickler und Programmierer Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2022-10-10 12:01. Hilfe für die Arbeit an Websites, Apps, Plugins und Extensions: Die formativ.net Internetagentur stellt eine kleine Toolbox für die Webentwicklung bereit. Karlsruhe / Frankfurt, 10. Oktober 2022 - Schnell mal ein paar sichere Passwörter generieren, das verwendete CMS einer Website herausfinden oder die Verfügbarkeit der Wunschdomain checken: Auf einer neuen Internetseite der Onlineagentur formativ.net finden Webdesigner, Webentwickler und Programmierer eine Sammlung kostenfrei nutzbarer Tools für ihren Arbeitsalltag. Aktuell sind bereits folgende Dienste integriert: Check der eigenen IP-Adresse, eingesetztes CMS herausfinden, Informationen zu einem hinterlegten SSL-Zertifikat auslesen, DNS-Einträge zu einer beliebigen Domain anzeigen, Domainverfügbarkeit prüfen, ein Time Converter, der Unix-Timestamps und Datumsangaben umwandelt, ein Generator für Passwörter, mit dem sich auch mehrere sichere Passwörter in gewünschter Komplexität gleichzeitig erzeugen lassen, sowie ein einfacher JSON-Editor, basierend auf dem Open Source Projekt Ace. Über diese allgemeinen Tools hinaus bietet die Webentwickler-Toolbox für Agenturen und Programmierer, die sich mit dem Joomla! CMS beschäftigen, eine wertvolle Hilfestellung, welche die Programmierungen von Joomla-Erweiterungen vereinfacht. Mit dem Extension-Builder lassen sich schnell und einfach die benötigten Dateien, Verzeichnisstrukturen und Informationen zur Entwicklung von Plugins, Modulen, Komponenten und Templates für Joomla erzeugen. Nach Eingabe der notwendigen Daten erstellt die Toolbox ein fertiges Boilerplate als Installationspaket. Den Extension-Builder stellte die Agentur erstmals auf dem diesjährigen JoomlaDay Deutschland, Österreich, Schweiz in Bad Hersfeld einem interessierten Fachpublikum vor. Zu finden ist die praktische Web Development Toolbox unter der Internetadresse: https://webentwickler.tools/ Sie kann frei im Internet aufgerufen und ohne Registrierung genutzt werden. Über die formativ.net Internetagentur Die Digitalagentur formativ.net wurde im Jahr 2000 gegründet. Seit mehr als 20 Jahren erbringt die Onlineagentur umfangreiche Dienstleistungen rund um das Thema Internet und digitale Kommunikation. Die Webentwickler und Webdesigner haben sich unter anderem auf die Umsetzung von komplexen Internetprojekten mithilfe der CMS Joomla und WordPress spezialisiert. Regelmäßig ist die Agentur auch Gastgeber für die Treffen der lokalen Joomla User Group Karlsruhe. Die Programmierer der Agentur haben inzwischen nicht nur hunderte von Webseiten erstellt. Sie setzen auch die unterschiedlichsten Individuallösungen für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen um. Beispiele sind Webanwendungen für die Verwaltung von Immobilien, für die Personaleinsatzplanung, für das Veranstaltungsmanagement, individuelle Shop- und E-Commerce-Lösungen, digitale Abrechnungssysteme und Controlling sowie zahlreiche Online-Tools, z.B. für die Berechnung von Baustoffen, die Verwaltung von Terminen oder digitales Formular-Management von Behörden. Auch die Integration bereits bestehender Systeme zur Datenverarbeitung wie z.B. DATEV, HubSpot, Active Campaign, Bexio und ImmobilienScout beziehungsweise deren Anbindung über geeignete Schnittstellen (APIs) sind eine häufig gestellte Anforderung. Weitere Informationen zur Agentur für Webentwicklung:

https://www.formativ.net/internetagentur/webentwicklung-apps/ Tag-It: Webentwicklung, Web Development, Tools, CMS, Joomla, Wordpress, Datenbankentwicklung, Webdesign, Apps, PHP-Programmierung, Webanwendungen, Schnittstellenprogrammierung, API, Digitalagentur, Internetagentur, Karlsruhe, Frankfurt Die Digitalagentur formativ.net ist seit Gründung im Jahr 2000 ein beständiger Partner für Webentwicklung und Internetkommunikation. Bis heute begleiteten die Internetexperten von formativ.net viele hundert Onlineprojekte für ihre Kunden aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik. Die Bürostandorte der Agentur liegen in Frankfurt am Main und Karlsruhe. Das Leistungsspektrum umfasst die PHP-Programmierung und Datenbankentwicklung, die Programmierung von individuellen Webapplikationen und internetbasierten Software-Anwendungen, die Programmierung von Mobile Apps, Webdesign und das Erstellen von Internetseiten, Server-Hosting, Domain-Management und E-Mail-Lösungen, die Wartung von Applikationen und Websites, Updates und Back-Up-Management sowie die Beratung zu Onlinemarketing und SEO. Kontakt

formativ.net GmbH - Agentur für Webentwicklung, Webdesign und Onlinemarketing

Holger Rückert

Kennedyallee 93

60596 Frankfurt am Main

069/24450434

presse@formativ.net

