Startseite Karrieretag Familienunternehmen bei WIKA. Bewerbungsschluss am 17. Oktober 2022. Jetzt noch Chance nutzen! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-10 08:29. Deutschlands Familienunternehmer treffen Fach- und Führungskräfte In einer Woche ist Bewerbungsschluss. Nutzen Sie jetzt noch Ihre Chance und bewerben sich um die Teilnahme am 28. Karrieretag Familienunternehmen am 25. November 2022. Vor Ort können Sie direkt mit den InhaberInnen und Top-EntscheiderInnen von Deutschlands führenden Familienunternehmen wie HARIBO, Knauf oder Viessmann über individuelle Karriereperspektiven sprechen und wertvolle Kontakte knüpfen. Es warten 3.000 Karrierechancen bei über 50 Firmen an nur einem Tag auf Sie. Ausrichter ist zum zweiten Mal nach 2008 die WIKA Gruppe in Klingenberg am Main. Als Veranstaltungsort dient das neue Innovationszentrum, welches die größte Investition der Firmengeschichte darstellt und die Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensentwicklung stellen soll. "Hier entstehen die Produkte und Dienstleistungsangebote von Morgen, die unseren Kunden helfen die Herausforderungen der Digitalisierung, der Dekarbonisierung und des demographischen Wandels zu bewältigen und damit auch unseren zukünftigen Erfolg sicherstellen. Dazu benötigen wir engagierte MitarbeiterInnen, die über den Tellerrand hinausschauen, zukünftige Anforderungen antizipieren und in innovative Lösungen umsetzen.", so Alexander Wiegand, geschäftsführender Gesellschafter der WIKA SE & Co. KG. Familienunternehmen machen 95 % der Unternehmen in Deutschland aus und stellen 60 % der Arbeitsplätze. Das Karriereumfeld in Familienunternehmen ist gekennzeichnet durch nachhaltiges Wirtschaften, eine positive Arbeitsatmosphäre und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Jetzt bewerben auf:

