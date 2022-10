Startseite Gold- und Silberpreis ziehen an Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2022-10-08 13:00. Fallende Anleiherenditen und ein schwächerer US-Dollar verleihen den Edelmetallen Auftrieb. Es scheint wieder bergauf zu gehen beim Gold- und Silberpreis. Auch der größte Gold-ETF kann sich seit einigen Tagen wieder über Zuflüsse freuen. Da macht sich wohl die Hoffnung bemerkbar, dass bedeutende Zentralbanken nicht restriktiver handeln werden. Weiter von Bedeutung ist natürlich die weitere Entwicklung der Inflation, dies in den USA und auch in anderen Ländern. Nachdem der September für Goldfans nicht besonders erfreulich war, wendet sich jetzt hoffentlich das Blatt. Im September musste der Preis des Edelmetalls noch ein Minus von drei Prozent für sich verbuchen. Der Preis von 1.615 US-Dollar je Feinunze Gold am Ende des Septembers war ein Zweijahrestief. Zusätzlich zum starken US-Dollar sorgten steigende Anleiherenditen für Gegenwind beim Goldpreis. Sollte der US-Dollar, so wie es bereits einige Analysten voraussehen, nächstes Jahr schwächer werden, dann kann sich der Goldpreis wieder erholen. Allgemein wird auch damit gerechnet, dass die Fed ihre Zinsen nach den ersten drei Monaten 2023 nicht weiter erhöhen wird. Für das Ende des Jahres 2023 wird sogar eine Zinssenkung prognostiziert. Die Inflation wird auch noch geraume Zeit die Realzinsen im negativen Bereich halten, was wiederum gut für Edelmetalle ist. Neben Gold und Silber gab es auch wieder ein Plus bei Platin und Palladium. Die Edelmetalle hängen doch sehr am Zustand des US-Dollars. Ob stark oder schwach, sorgt er für ziemlichen Einfluss auf die Preise. Anleger, die den werterhaltenden Charakter der Edelmetalle schätzen, können sich beispielsweise mit Sibanye-Stillwater oder Karora Resources vertraut machen. Sibanye-Stillwater - https://www.youtube.com/watch?v=Q1hzzw6PZGs - produziert Gold sowie Platin und Palladium, die Projekte liegen in den USA und in Afrika. Auch Batteriemetalle stehen im Blickpunkt des Unternehmens. Karora Resources - https://www.youtube.com/watch?v=JN554KqGVyo - ist ebenfalls Produzent. Die Gesellschaft besitzt die Goldmine Beta Hunt und die Higginsville Gold Operations in Westaustralien. Dazu kommt noch das produzierende Spargos Reward Projekt. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Karora Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/karora-resources-inc/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research UG (haftungsbeschränkt)

