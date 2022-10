Tarachi erhält endgültige metallurgische Ergebnisse für Magistral

Vancouver, British Columbia (5. Oktober 2022) - Tarachi Gold Corp. (CSE: TRG) (OTCQB: TRGGF) (Frankfurt: 4RZ) (Tarachi oder das Unternehmen - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tarachi-gold-corp/) freut sich, die endgültigen metallurgischen Ergebnisse für sein Mühlen- und Bergeprojekt Magistral (Magistral oder Projekt) in Mexiko bekannt zu geben. Die letzten Phasen der metallurgischen Testarbeiten zur Unterstützung der Konstruktion und des Designs der geplanten Änderungen an der bestehenden Mühle Magistral wurden bei SGS Lakefield (SGS) und Base Metallurgy Labs (Base Met) abgeschlossen. Die Ergebnisse umfassen die erwarteten Kupfer-, Silber-, Gold-, Zink- und Quecksilbergewinnungseffizienzen unter verschiedenen Parametern und die Zusammensetzung der endgültigen Konzentratprodukte. Der endgültige Testbericht wurde von SGS am 30. September übermittelt.

Wichtigste Punkte:

- Bis zu 99,9 % des Kupfers in der Lösung wurden in ein hochgradiges SART-Konzentrat ausgefällt.

- Es wird erwartet, dass mehr Gold in den Merrill-Crowe-Kreislauf gelangt, was im Vergleich zu den in der PEA verwendeten Annahmen zu einem höheren Verkaufswert des Metallwertes führt.

- Geringere CN-Löslichkeit von Quecksilber als bisher angenommen und Potenzial für einen zweistufigen SART-Prozess zur Entfernung von Quecksilber aus dem Konzentrat.

Wir freuen uns, die Testphase bei Magistral abgeschlossen zu haben und sind mit den Ergebnissen der SART-Arbeiten sehr zufrieden, sagte Cameron Tymstra, CEO. Diese Ergebnisse zeigen, dass der geplante SART-Kreislauf in der Lage ist, das Kupfer aus der metallführenden Laugungslösung des Projekts zu entfernen, sodass das Gold mittels des bestehenden Merrill-Crowe-Systems der Mühle gewonnen werden kann. Nach Abschluss der metallurgischen Arbeiten verfügt unser Team jetzt über die erforderlichen Daten, um mit der endgültigen Konstruktion und dem Design der geplanten Mühlenerweiterungen bei Magistral fortzufahren.

SART-Testverfahren

Die bei SGS durchgeführten Testarbeiten beziehen sich speziell auf den SART-Kreislauf (Sulphidation, Acidification, Recycling and Thickening: Sulfidierung, Ansäuerung, Recycling und Eindickung), den Tarachi der bestehenden Anlage bei Magistral hinzufügen möchte und der mit dem in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) beschriebenen Entwicklungsplan übereinstimmt (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2021). Der SART-Kreislauf soll Kupfer, Quecksilber und Silber aus der metallführenden Laugungslösung entfernen, damit das Gold im Anschluss mittels des bestehenden Merrill-Crowe-Systems gewonnen werden kann. Die während des SART-Prozesses ausgefällten Metalle sollen als hochgradiges Kupferkonzentrat gesammelt werden, das als Nebenprodukt aus dem Projekt verkauft werden soll.

Die gesättigte Zyanidlaugungslösung wurde zunächst hergestellt, indem 10 kg des zusammengesetzten Tailings-Materials 48 Stunden lang mit 40 % Feststoffen, einem pH-Wert von 11,5 und einer Zyanidkonzentration von 2 g/L NaCN gelaugt wurden. Es wurden zwei Sätze metallführender Laugungslösung hergestellt, jeweils aus einer anderen Mischprobe. Die Hauptanalysen der Mischproben sind in Tabelle 1 dargestellt. Das Mischmaterial wurde auf eine P80-Zielgröße von 75m gemahlen.

Element Mischprobe

A B

Au, g/t 2,05 2,18

Ag, g/t 2,8 2,7

Cu, % 0,19 0,20

Zn, % 0,024 0,010

Hg, g/t 26,5 28,1

Tabelle 1 - Hauptanalyse

Die Metallextraktion und der Reagenzienverbrauch bei der Zyanidlaugung der beiden Mischproben sind in Tabelle 2 dargestellt. Diese Ergebnisse stimmen mit früheren Auslaugungsversuchen aus dem Jahr 2021 überein.

MahlgradReagenzienverbrauch Extraktion, %

MischproCN P80 (kg/t of CN-Zugabe)

be Test

Au Ag Cu Zn Hg

NaCN CaO

A CN1 72 µm 3,18 7,14 90,8 67,4 53,2 5,5 4,0

B CN2 80 µm 3,25 6,15 85,3 63,3 56,9 9,0 2,8

Tabelle 2 - Ergebnisse der Zyanidlaugung

Die SART-Tests mit der metallführenden Laugungslösung wurden bei Umgebungstemperatur mit einer Verweilzeit von 20 Minuten durchgeführt. Einzelne SART-Tests wurden bei verschiedenen pH-Werten und NaHS-Zusätzen durchgeführt, um die optimalen Werte für die Ausfällung von Kupfer, Silber, Zink und Quecksilber zu ermitteln. Es wurde auch eine zweistufige Ausfällung mit einer Primärstufe mit höherem pH-Wert und einer Sekundärstufe mit niedrigerem pH-Wert getestet. Dabei wurde festgestellt, dass das gesamte Quecksilber in der ersten Stufe ausgefällt werden konnte, um in der zweiten Stufe ein saubereres Kupferendkonzentrat zu erhalten.

SART-Testergebnisse

Die SART-Tests haben gezeigt, dass unter idealen Bedingungen bis zu 99,9 % des Kupfers in Mischprobe A und 98 % des Kupfers in Mischprobe B aus der Lösung ausgefällt werden können. Für die Projektplanung wird angenommen, dass ein pH-Wert von 4,5 und eine NaHS-Zugabe von 125 % zu einer Kupferausfällung von 95,4 % führen würde. Die Tests Nr. 1-10 waren einstufige SART-Tests und die Tests Nr. 11-12 waren zweistufige SART-Tests. Die Ergebnisse der einzelnen Tests sind in Tabelle 3 aufgeführt.

Mischprobe,Gesättigte Lösung, SART Tests SART Ausfällungseffizienz,

Zugabe aus mg/L % (kumulativ)

CN

Test

Au Ag Cu Zn Hg Test Stufe pH NaHS Zugabr Au Ag Cu Zn Hg

Nr. % Stoich.

A 1,24 1,4 685 5,14 0,533 1 -- 4 100 1,6 >98 84,7 90,5 >99,8

CN1

2 -- 115 7,3 >98 95,1 87,9 >99,8

3 -- 125 5,6 >98 99,8 97,7 >99,8

7 -- 3,5 0,8 >98 99,9 97,9 >99,8

8 -- 4,5 1,6 >98 97,8 96,9 >99,8

11 1 8,5 4,0 44 1,9 20,0 >99,8

2 4 1,6 >98 84,2 87,4 --

B 1,25 1,4 741 6,68 0,402 4 -- 4 100 3,2 >98 80,8 96 >99,8

CN2

5 -- 115 2,4 >98 90,7 95,7 >99,8

6 -- 125 0,8 >98 94,6 96,6 >99,8

9 -- 3,5 2,4 >98 98 88,9 >99,8

10 -- 4,5 2,4 >98 93 96,4 >99,8

12 1 8,5 4,8 59 0 6,9 >99,8

2 4 1,6 >98 91,2 85,6 --

Tabelle 3 - SART-Testergebnisse

Die Testdaten zeigten auch, dass 2 % des in Lösung befindlichen Goldes voraussichtlich in das SART-Konzentrat ausgefällt werden, was deutlich weniger ist als die in der PEA angenommenen 8,9 %. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass mehr Gold in den Merrill-Crowe-Kreislauf gelangt, wo es letztendlich als Doré-Barren mit einer höheren Rentabilität verkauft werden kann als im Konzentrat.

Die kleinen Mengen an Ausfällungen aus den SART-Tests 1 bis 10 wurden zusammengefasst und zur Analyse der wichtigsten Elemente eingereicht; die Ergebnisse finden sich in Tabelle 4.

SART Sulfidausfällung Analysen

Cu, % Ag, g/t Hg, g/t Zn, %

Mischprobe A 69,1 1450 436 0,61

Mischprobe B 67,5 1320 290 0,64

Tabelle 4 - Chemische Analyse der zusammengesetzten SART-Ausfällungen

Löslichkeit von Quecksilber

Zusätzliche Untersuchungen der früheren Mischproben vor und nach der Zyanidlaugung wurden durchgeführt und ergaben eine durchschnittliche Quecksilberrückgewinnung in Lösung von 22 %. Dies ist eine erhebliche Verringerung im Vergleich zu der in der PEA angenommenen Quecksilberlöslichkeit von 50 %. Es wird erwartet, dass die geringere Quecksilberlöslichkeit zu einem geringeren Hg-Gehalt des endgültigen SART-Kupferkonzentrats und zu geringeren Strafzahlungen an die Hüttenwerke führen wird.

Fest-Flüssig-Trennung

Es wurden dynamische Eindickungstests an den Tailings durchgeführt, um die Dichte der Feststoffe zu bestimmen, die von Magistrals bestehenden Eindickern im Gegenstrom-Dekantationskreislauf (Counter-Current Decantation, CCD) erwartet werden können. Diese Testarbeiten wurden bei BaseMet durchgeführt. Die erreichten Dichten der Feststoffe waren etwas geringer als die in der PEA angenommenen Werte, was zu einer erwarteten CCD-Gewinnungseffizienz von 92,6 % im Vergleich zu der in der PEA verwendeten CCD-Effizienz von 95,7 % führte. Das Nettoergebnis ist eine geringfügige Verringerung der globalen Goldgewinnung auf 78,2 % im Vergleich zu 80,7 % in der PEA. Ein Teil der aufgrund der geringeren Gesamtgoldproduktion erwarteten Verringerung der Projekterträge wird voraussichtlich durch geringeren Strafzahlungen an die Hüttenwerke hinsichtlich niedrigerer Quecksilbergehalte und höheren Einnahmen aus dem Goldverkauf durch einen größeren Anteil der Goldproduktion in Form von Doré-Barren ausgeglichen werden.

Über Tarachi Gold

Tarachi Gold ist ein in Kanada börsennotiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Erkundung und Entwicklung von Projekten in Mexiko konzentriert. Tarachi hat im Jahr 2021 das Mühlen- and Tailings-Projekt Magistral in Durango, Mexiko erworben. Magistral umfasst eine Mühle mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag und Zugang zu einer Tailings-Lagerstätte mit nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen im Umfang von 1,26 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,93 g/t Au. (NI 43-101 konforme PEA, Dezember 2021) Das Unternehmen erwartet, das Projekt Anfang 2023 in Produktion zu bringen.

Das Unternehmen exploriert auch seine äußerst aussichtsreichen Mineralkonzessionen im Goldgürtel Sierra Madre in Sonora, Mexiko, in unmittelbarer Nähe von Alamos Golds Mine Mulatos und Agnico Eagles Mine La India umfassen.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, VP Exploration und Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

