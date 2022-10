Schrotthändler Siegen ist ihr Ansprechpartner in Entsorgung von Schrott und Metall

Hier wird ein verantwortungsbewusster Umgang mit wertvollen, aber auch gefährlichen Bestandteilen von Schrott, garantiert

Wir leben in einer Zeit, in der Geräte noch nicht einmal ihre Funktionsfähigkeit verloren haben müssen, um ausgetauscht und entsorgt zu werden. Stets möchten wir das neueste Modell haben, jede kleine Verbesserung altbewährter Funktionsweisen führt zu einem Austausch. Die alten Geräte werden ersetzt und meist an Stellen gelagert, an denen sie zunächst einmal nicht stören. Allerdings sind sie tatsächlich alles andere als wertlos, enthalten sie schließlich wertvolle Bestandteile, die eine Aufbereitung zu einem sinnvollen Unterfangen machen. Schrott beinhaltet nämlich jede Menge Roh- und Sekundärstoffe, die aufgrund ihres seltenen Vorkommens oder aber der Ressourcen-intensiven Neu-Produktion kostbar sind. Neben vielen anderen Materialien stehen die Sekundärrohstoffe Kupfer, Palladium und Zink sowie die Edelmetalle Silber und Gold im Fokus des Interesses, ebenso wie Stahl, Aluminium und Edelstahl. Würden all diese Materialien unbesehen entsorgt werden, so gingen dem Material-Kreislauf immense Werte verloren. Der Schrotthändler Siegen garantiert eine unkomplizierte Schrottabholung. Darüber hinaus ist er darauf spezialisiert, wertvolle von wertlosen Schrott-Bestandteilen zu trennen und die nutzbaren Materialien einem professionellen Recycling zuzuführen. Diese Sortierung kann je nach Art des Schrotts eine aufwändige Arbeit darstellen. In jedem Fall sollten Privatpersonen davon absehen, selbstständig Bestandteile ihres Schrotts aufzusplitten, denn oftmals enthält er gesundheits- oder auch die Umwelt gefährdende Stoffe.

Der Schrotthändler Siegen bietet nicht nur die reine Abholung. Auch der Altmetall-Ankauf ist Teil des breit gefächerten Leistungsspektrums

Der Ankauf von Schrott ist für die Kunden interessant, die eine größere Menge an Schrott und Metallen entsorgen möchten. Hierunter fallen beispielsweise Stahlrohre und alte Maschinen im Bereich der gewerblichen Kunden. Nach einer entsprechenden Terminvereinbarung sucht ein Mitarbeiter des Altmetall-Ankaufs den Kunden auf, um sich einen Überblick über den Umfang der Schrottabholung zu verschaffen. Anschließend unterbreitet er dem Kunden ein auf den tagesaktuellen Kursen basierendes Angebot. Generell erzielt beim Altmetall-Ankauf sortenreiner Schrott höhere Preise als Mischschrott, was daran liegt, dass die aufwändige Sortierung entfällt. Ob nun ein Ankauf von Schrott zustande kommt oder es bei einer für den Kunden kostenlosen Schrottabholung bleibt: In jedem Fall kann er sicher sein, einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt geleistet zu haben.

Kurzzusammenfassung

Nie gab es einen schnelleren Umschlag von elektrischen Geräte als heute. Nahezu jedes neue Feature führt dazu, dass die alten Geräte durch neue ersetzt werden. Aus diesem Grund ist eine Sortierung des Schrotts heute wichtiger als je zuvor, da andernfalls unvorstellbare Mengen wertvoller Materialien unwiederbringlich verloren gingen. Der Schrotthändler Siegen ist neben der reinen Schrottabholung auf den Altmetall-Ankauf spezialisiert und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Ressourcen- und Umweltschutz.

