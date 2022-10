Startseite Das perfekte Tool für mehr Leads und mehr Traffic von Nabenhauer Consulting Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-07 16:17. Frisch mit Online Marketing starten Steinach im Oktober 2022 - Ohne Bremsspuren setzt Nabenhauer Consulting ihren Erfolgskurs fort und bringt mit dem tollen Tool "Affilitracking.com" ein aktuelles Angebot auf den Markt für Onlinemarketer, die noch mehr Leads generieren wollen und frisch mit Online Marketing starten. Zielsetzung ist es, Leadprovisionen in Verbindung mit Digistore24 zu tracken. Mehr über das effiziente Tool von Nabenhauer Consulting und Referenzen jetzt im Internet unter: https://www.affilitracking.com Nabenhauer Consulting ist mit ihren Strategien und Tools auf Ergebnisse fokussiert. Affilitracking.com ist ein einfaches aber leistungsfähiges Tracking Tool, welches iin Verbindung mit den bereits vorhandenen Digistore24 Content-Links genutzt wird. Das innovative Tool "'Affilitracking.com" hilft Vendoren und Affiliates Dienstleistungen bewerbbar zu machen oder auch Teilschritte auf dem Weg des Verkaufes zusätzlich, neben der Digistore24-Sales Provision, zu vergüten. "Affilitracking.com" hilft bei solchen Szenarien wie Download von E-Books, Webinar-Anmeldung, Anmeldung zu einem kostenfreien Coaching, Terminvereinbarung mit einem Berater, bei denen noch kein direkter Verkauf zustande kommt und deshalb Digistore nicht weiter hilft. Die Kunden erhalten die Möglichkeit, ihren Affiliates nicht nur für den direkten Verkauf, sondern bereits bei Lead-Funnels zu belohnen. Um den Affiliates Lead-Provisionen zu ermöglichen, können Vendoren einfach ihren individuellen Affilitracking.com Pixel auf ihren Dankesseiten einbinden. Es ist lediglich ein Pixel, der für alle Seiten gültig ist. Hier mehr über das Tool "Affilitracking.com" erfahren: https://www.affilitracking.com Die Vorteile vom innovativen Tool "Affilitracking.com" von Nabenhauer Consulting liegen auf der Hand:

es ist möglich mit attraktiven Lead-Provisionen Super-Affiliates zu aktivieren, was gerade noch kleineren Vendoren oftmals schwerfällt;

selbst Affiliates mit vergleichbar kleinerer Reichweite können schon Geld verdienen, wenn sie z.B. für E-Book-Anmeldungen verprovisioniert werden.

Das Angebot von Nabenhauer Consulting besticht dadurch, dass Affiliatracking.com erkennt, auf welcher Seite das Tracking hinterlegt ist, und Affiliates bewerben die Webinare oder E-Books der Kunden nach wie vor mit dem gleichen Digistore-Contentlink wie zuvor auch schon. Das bedeutet, selbst für bereits bestehende Kampagnen von Affiliates muß nichts geändert werden.

Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: "Jeder Online Marketer weiß: "Das Geld liegt in der Liste". Mit Lead-Provisionen können unsere Kunden ihre Adresslisten aufbauen und ihre Affiliates werden sie freiwillig und mit vollem Einsatz unterstützen. Unsere Kunden erhalten unsere jahrelange Erfahrung rund um erfolgreiche Vertrieb und Marketing!

Nabenhauer Consulting ist ein renommiertes Unternehmen. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt. Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

Nabenhauer Consulting

Robert Nabenhauer

Weidenhofstrasse 22

9323 Steinach

+41 (0) 8 44 – 00 01 55

info@nabenhauer-consulting.com

