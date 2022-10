Startseite Werbetexte schreiben fürs Internet: Grundlagen, Tipps und Ideen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-07 13:22. So schreibt man überzeugende Werbetexte für Leser und Suchmaschinen. Für Webseiten, die besser ranken. Freising, 7. Oktober 2022 Wer Produkte oder Dienstleistungen über das Internet verkaufen will, braucht einen nutzerfreundlichen Shop oder eine Website mit überzeugenden Bildern und Texten. Die Angebote werden von den Suchmaschinen gefunden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, die Ranking-Faktoren. Google zum Beispiel nutzt über 200 Rankingfaktoren. Neben technischen Faktoren und dem Nutzerverhalten auf den Seiten sind Texte besonders wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Anhand der Texte kann eine Suchmaschine einordnen, was auf einer Webseite angeboten wird. Darum sollten sich die Texte auf jeder einzelnen Seite auf ein Suchwort fokussieren, das sogenannte Fokus-Keyword. Eine weitere Voraussetzung für ein gutes Ranking sind begeisterte Leserinnen und Leser. Das erreichen Texterinnen und Texter durch eine emotionale Ansprache. Denn alles verkauft sich über Emotionen. Auch Produkte wie Versicherungen oder Holzschrauben. Bei Versicherungen kann das der Wunsch nach Sicherheit, Tradition, Balance sein. Emotional schreiben, heißt zugewandt schreiben Zugewandt schreiben heißt jedoch nicht, gefühlsduselig zu werden. Sicher, - bildhafte Sprache bleibt besser hängen bei eher visuellen Typen. Doch sind nicht alle Menschen tendenziell visuelle Typen. Und viele Bilder sind schräg oder fehl am Platz, wenn eine klare Information zielführender wäre. Zugewandt schreiben heißt, sich in die potenziellen Kunden hineinzuversetzen. Was sind ihre Wünsche und Probleme? Auf welchem Wissensstand sind sie? Und dann sollte man so schreiben, dass diese Menschen das Produkt verstehen und besitzen wollen. Das Fokus-Keyword richtig einsetzen Wie erwähnt, benötigen Suchmaschinen Texte, die ein Thema möglichst holistisch, also mit allen relevanten Aspekten beschreiben. Die Texte müssen außerdem einzigartig sein. Kopien verletzen das Urheberrecht und sie schaden dem Ranking. Um einer Seite einen eindeutigen inhaltlichen Stempel aufzusetzen, arbeiten Texterinnen und Texter mit Fokus-Keywords. Jede Seite innerhalb eines Webauftritts brauchen ein eigenes Fokus-Keyword. Damit die Suchmaschine es beim Einordnen der Inhalte noch leichter haben, werden Fokus-Keywords an besonderen Stellen eingesetzt. Das Fokus-Keyword gehört in den Seitentitel, in die erste Überschrift, die sogenannte H1-Überschrift, in den Text und in weitere Überschriften. Je weiter das Keyword dabei links und oben steht, umso stärker ist das Signal: Hier geht es um Thema XY. Auch in der Bilder-SEO kommt das Fokus-Keyword zum Einsatz: im Dateinamen, in der Bildunterschrift, in den Alt-Texten. Damit steigen die Chancen, dass ein entsprechend beschriebenes Bild in der Bildersuche der Suchmaschine erscheint. Textprofis bauen das Fokus-Keyword für Laien unauffällig ein die Texte ein. Keywords sollten weder den Lesefluss behindern noch langweilen durch ständige Wiederholung. Wer auf dem Weg zum Textprofi noch Unterstützung haben will, bekommt diese in einem Textercoaching (https://www.wortkind.de/lp-textercoaching/)bei Ursula Martens von WORTKIND. Das Coaching ist persönlich und vollkommen individuell. Die Coachees werden genau da abgeholt, wo sie stehen. Wer seine Texte und ganze Webauftritte mit einem Online-Marketing-Tool optimieren will, nutzt karlsCORE (https://t.adcell.com/click.php?bid=309354%2082470). Videos, E-Books und Werkzeuge unterstützen unter anderem beim Erstellen digitaler Inhalte, bei der Analyse der eigenen Webseiten, bei der Mitbewerberanalyse und bei der Analyse von Suchbegriff-Clustern. WORTKIND bietet Texte, Marketing, PR sowie Coaching für Texter und Gründer. Sitz der Agentur ist Freising bei München. Über 1.000 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauten Inhaberin Ursula Martens bisher ihre Projekte an. Erfahrung seit 2007. Alle Arten von Texten. Für alle Branchen, kleine und große Unternehmen. Gewinnerin von 4 Texter-Preisen. Empfohlen von Online-Marketern Karl Kratz und Felix Beilharz. Kontakt

