Startseite MAG Silver gibt den ersten Nachhaltigkeitsbericht bekannt Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-10-07 11:25. Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG", "MAG Silver" oder das "Unternehmen" - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich, die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts (der "Bericht") bekannt zu geben, der MAGs grundlegendes Engagement für Transparenz gegenüber seinen Stakeholdern unterstreicht und gleichzeitig einen umfassenden Überblick über die ESG-Verpflichtungen, Praktiken und Leistungen des Unternehmens im Jahr 2021 bietet. Um den Bericht einzusehen oder herunterzuladen, besuchen Sie bitte den ESG-Bereich auf der MAG Silver Website unter magsilver.com/esg/reports/ . "Die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens dar und zeigt, wie unser langjähriges proaktives Engagement für Nachhaltigkeit, Respekt, Transparenz und Kommunikation mit unseren Stakeholdern in ein fortlaufendes ESG-Rahmenwerk für das Management und die Bewertung unserer bestehenden Explorations- und Erschließungsprogramme formalisiert wurde", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. 2021 Nachhaltigkeitsbericht Highlights: - Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns weiterhin höchste Priorität. Wir freuen uns berichten zu können: - Keine Todesfälle auf dem Projekt Juanicipio und den Explorationsprojekten von MAG Silver.

- Das Projekt Juanicipio hat eine Unfallhäufigkeitsrate (eine Million Stunden) von 10,08 (Beschäftigte und Bergbauunternehmer; ohne Bauunternehmer).

- Im Jahr 2021 wurden beim Projekt Juanicipio über 51.000 Stunden für Sicherheitsschulungen aufgewendet.

- Überprüfung und Aktualisierung des Risikomanagementsystems in den Jahren 2021 und 2022. - Keine nennenswerten Umweltvorfälle beim Juanicipio-Projekt und bei den Explorationsprojekten von MAG. - Ein Frischwasserverbrauchsanteil von 4 % und ein Anteil an erneuerbarer Energie von 84 % beim Projekt Juanicipio in der Bauphase.

- Im Jahr 2021 hat MAG Silver die aktuelle Leistung in Bezug auf klimabezogene Risiken und Chancen mit den Empfehlungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures verglichen. - Die Verpflichtung von MAG aus dem Jahr 2021, die Vielfalt im Vorstand und in der Geschäftsleitung zu erhöhen, bedeutet, dass derzeit 38 % des Vorstands und 40 % der Mitarbeiter von MAG Frauen sind. - Die MAG-Menschenrechtspolitik und die Politik für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration wurden aktualisiert und genehmigt, wodurch die bereits bestehenden Verpflichtungen ergänzt und verbessert wurden. - Die ursprünglich im Jahr 2020 durchgeführten Wesentlichkeitsbewertungen wurden überarbeitet und aktualisiert, um die wichtigsten wesentlichen Aspekte des Juanicipio-Projekts einzubeziehen. Über MAG Silver Corp. ( www.magsilver.com ) MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Silberprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die auf Bezirksniveau liegen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo der Betreiber derzeit eine Untertagemine entwickelt und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag errichtet. Die Untertage-Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im 3. Quartal 2020, und es läuft ein erweitertes Explorationsprogramm, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch ein mehrstufiges Explorationsprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail Projekt in Utah durch und erwarb vor kurzem das Projekt Larder, das sich in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada befindet. Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, VP Investor Relations und Kommunikation Telefon: (604) 630-1399

Website: www.magsilver.com

Gebührenfrei: (866) 630-1399---

E-Mail: info@magsilver.com In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür. Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, Einschränkungen in der Lieferkette und die allgemeine Kosteneskalation im aktuellen inflationären Umfeld, das durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine noch verstärkt wird, der Zeitpunkt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, der Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen. LEI: 254900LGL904N7F3EL14 Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MAG Silver Corp.

Jochen Staiger

Suite 770, 800 West Pender

V6C 2V6 Vancouver

Kanada email : info@resource-capital.ch Pressekontakt: MAG Silver Corp.

Jochen Staiger

Suite 770, 800 West Pender

V6C 2V6 Vancouver email : info@resource-capital.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten