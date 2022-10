Startseite Veranstaltungshinweis Controlware Network Day 2022 am 17. November im Congress Park Hanau Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-07 10:01. Dietzenbach, 5. Oktober 2022 - Controlware veranstaltet am 17. November 2022 zum ersten Mal den Controlware Network Day im Congress Park Hanau. Die ganztägige Veranstaltung unter dem Motto "Stabil. Agil. Sicher. Flexibel." richtet sich an die Netzwerk- und IT-Verantwortlichen der Unternehmen und fasst die wichtigsten Trends, Chancen und Innovationen im Netzwerkumfeld zusammen. "Von unseren Kunden wird schon seit Jahren immer wieder der Ruf laut, neben unserem etablierten Security Day auch ein vergleichbares Format für Netzwerk-Experten anzubieten - und es freut uns sehr, dass wir diesem Wunsch nun Rechnung tragen können", erklärt Jens Müller, Senior Manager Business Development Network Solutions bei Controlware. "Im Rahmen des Events werden wir gemeinsam mit einem Analysten der IDC und unseren Herstellern die spannendsten Netzwerk-Trends beleuchten und beispielsweise über private 5G-Infrastrukturen und neue Betriebskonzepte wie DevOps, AIOps oder NaaS sprechen - und dabei neben den aktuellen Entwicklungen vor allem die zukünftigen Potenziale im Auge behalten." Die wichtigsten Highlights der Veranstaltung um Überblick: - IDC-Analyst Marco Becker präsentiert in seiner Keynote die jüngst veröffentlichte Studie "Enterprise Netzwerke in Deutschland 2022" und fasst die wichtigsten Marktentwicklungen zusammen.

- Die Partner Alcatel-Lucent Enterprise, Arista, Aruba (HPE), Aryaka, Cisco Systems, Extreme Networks, Forescout, Huawei, ISL, Juniper Networks und Lancom Systems zeigen ihre neuesten Lösungen und stellen innovative Use Cases rund um Enterprise Networking vor.

- In einer großen Partner-Ausstellung können sich die Besucher von der Praxistauglichkeit neuer Netzwerkkonzepte überzeugen und die Lösungen der Hersteller auf den Prüfstand stellen. Darüber hinaus haben die Teilnehmer selbstverständlich auch Gelegenheit, sich mit den Netzwerk-Experten von Controlware und den Spezialisten der anwesenden Technologiepartner auszutauschen und ihre konkreten Projekte zu besprechen. Die Teilnahme am Controlware Network Day ist kostenfrei. Allerdings ist die Zahl der Teilnahmeplätze begrenzt - es empfiehlt sich also, sich frühzeitig anzumelden. Eine vollständige Agenda und die Möglichkeit zur Online-Registrierung finden interessierte Leser unter: https://www.controlware.de/termine/registrieren/controlware-network-day-... Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 330 Mio. Euro einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH. Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

+49 6074 858-220

stefanie.zender@controlware.de

www.controlware.de Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Neue Straße 7

91088 Erlangen-Bubenreuth

+49 9131 812 81-25

+49 9131 812 81-28

michal.vitkovsky@h-zwo-b.de

www.h-zwo-b.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten