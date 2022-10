Startseite Kongress für integrative Medizin und Kulturheilkunde Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-07 10:01. Vom 21. bis 23. Oktober 2022 in Bad Schandau

"Komplementärmedizinische Ansätze bei der Behandlung chronischer Erkrankungen" Das Heilwissen unseres Planeten gleicht einer Schatztruhe voll mit Weisheit über Gesundheit und Heilung. Menschen aus allen Kulturen und Zeiten haben zum Wohl ihrer sozialen Gemeinschaft die Kräfte der Natur genutzt, um das Leben zu bereichern und zu erleichtern.

Dieses alte Wissen mit dem Wissen der Medizin zu verbinden, ist unser ganzheitlicher Ansatz,

welchen wir auf diesem Kongress vereinen und darstellen wollen.

Wir freuen uns auf interessante Gespräche mit offenen interessierten Ärzten,

welche den neuen Zeitgeist annehmen und in Ihrer Arbeit die kulturheilkundlichen Aspekte integrieren und

ein tieferes Verständnis für die Ursachen chronischer Erkrankungen entwickeln möchten. Diese 4 Punkte geben Ihnen einen kleinen Einblick:

-Fachkompetenz erweitern: Neue Perspektiven für Ärzte und Patienten

-Vision eines ganzheitlichen Gesundheitssystem der Zukunft gemeinsam entwickeln

-Punkten bei der Ärztekammer: Naturheilkunde Praxis-Workshops

-Kongress ohne Stress: Entspannt weiterbilden mit neuen Horizonten Öffnen Sie sich für neue Perspektiven und erweitern Sie Ihre Fachkompetenz im Bereich integrativer Medizin.

Holen Sie sich den Zugang zu einem unvergesslichen Erlebnis ärztlicher Weiterbildung oder

neuen Input für alle Diejenigen, die am ganzheitlichen Ansatz der Heilung interessiert sind.

Selbst ohne Ärztekongress ist Bad Schandau eine Reise wert.

Wir bieten Ihnen ein hochinteressantes und zukunftsträchtiges Thema in Kombination

mit einer traumhaften Umgebung in der sächsischen Schweiz an.

Besonders wertvoll wird für Sie das praktische Erleben des Kongresses und

der Möglichkeiten des Kurortes Bad Schandau. Viele weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite,

dort können Sie sich auch Ihre Kongressteilnahme sichern: https://aerztekongress.gefuele.de/ Verein für ganzheitliche Medizin mit dem Ziel, eine Brücke zu bauen zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde und einer ganzheitlichen Prävention Kontakt

Gemeinschaft für Lebendigkeit e.V.

Sibylle Bräuer

Königstraße 7

01097 Dresden

+491727803586

verein@gefuele.de

