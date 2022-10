Startseite Jetzt schon vorbestellen Pressetext verfasst von Kummer am Fr, 2022-10-07 09:36. In Kürze erscheint im Karina-Verlag das Buch „MordsZeit, Krimiautor/innen Österreichs, mörderische Geschichten für Zwischendurch.“

Das Werk kann bereits vorbestellt werden.

https://www.karinaverlag.at/p/mordszeit-krimiautor-innen-osterreichs-mor... Buchbeschreibung:

Nun schon seit Jahren ist die Plattform österreichischer Krimischriftstellerinnen und -schriftsteller mit einem eigenen Stand auf der Buch Wien vertreten und bespielt als Leistungsschau ihrer Mitglieder eine der Messebühnen mit den 5x5-Minuten-Krimis, bei denen jeweils 5 Autorinnen und Autoren 5-minütige abgeschlossene Krimis präsentieren. Immer wieder wurden wir im Anschluss an diese Lesungen gefragt, ob es die Minikrimis auch in Buchform gäbe. Stets mussten wir verneinen.

Doch nun ist es soweit eine Auswahl dieser Krimivignetten herauszubringen. Eine wunderbare Idee. Es war eine Mordsarbeit und jede Geschichte ist liebevoll illustriert von der Malerin Karina Pfolz.

Alle im Buch vertretenen Autorinnen und Autoren haben ihre Geschichten gratis zur Verfügung gestellt. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland. Wir wünschen ihr und uns viele verkaufte Bücher, mit denen die Leserinnen und Leser etwas Gutes tun und gleichzeitig eine MordsZeit verbringen können.

Einundzwanzig Krimis erwarten Sie von österr. besten KrimiautorInnen:

Mina Albich

Gerhard Appelshäusler

Constanze Dennig

Beate Ferchländer

Leopold Fröhlich

Veronika A. Grager

Petra K. Gungl

Eva Holzmair

Alexander Kautz

Gerhard Loibelsberger

Nicole Makarewicz

eric Manz

Sabine Marx

Sabina Naber

Christine Neumeyer

Günther Pfeifer

Karina Pfolz

eva Reichl

Weiss Rhena

Helmut Scharner

Franz Zeller

Erscheinungstag: 23.11.2022 Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/

https://nepomuck-und-finn.jimdosite.com/

http://kindereck.jimdofree.com/ Über Kummer Komplettes Benutzerprofil betrachten