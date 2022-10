Startseite Sichler Haushaltsgeräte Smarter WLAN-Luftentfeuchter LFT-400.app Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-10-07 09:31. Die Luft für ein schimmelfreies und angenehmes Raumklima entfeuchten - Hohe Entfeuchtungs-Leistung: bis zu 25 Liter/Tag

- Angenehm leise im Betrieb

- Praktischer 24-Stunden-Timer

- Entfeuchtung im Wassertank oder über Schlauch

- Kostenlose App ELESION für Steuerung, Timer-Funktion und mehr

- Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App Schluss mit feuchter Luft: Dank einstellbarer Ziel-Luftfeuchtigkeit entfeuchtet man zuverlässig seine Räume. So verhindert man einfach und effektiv Schimmel, Stockflecken, Rost sowie Modergeruch - ob in der Wohnung, im Keller oder in der Waschküche. Rund um die Uhr im Betrieb: - Timer regelt, wann der WLAN-Luftentfeuchter (https://www.pearl.de/mtrkw-10590-wlan-luftentfeuchter.shtml) von Sichler Haushaltsgeräte (https://www.pearl.de/ar-2-65.shtml) automatisch an- und ausgeht

- Anschluss für direkten Wasserabfluss: einfach Abfluss-Schlauch für Dauerbetrieb anschließen

- Schaltet sich selbst ab, sobald der Wassertank voll ist Per App "ELESION" weltweit die volle Kontrolle behalten: Am übersichtlichen LED-Display steuert man alle Funktionen und stellt Ziel-Luftfeuchtigkeit, Timer-Laufzeit und mehr ein. Per kostenloser App "ELESION" nimmt man sämtliche Einstellungen auch bequem am Smartphone oder Tablet-PC vor. So überwacht man auch alles von unterwegs und sorgt stets für eine optimale Raumfeuchte. Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral direkt über das Smartphone! Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam - auch per automatischer Funktionen! Leise im Betrieb: Mit gerade einmal 45 Dezibel auf höchster Stufe ist der Luftentfeuchter angenehm leise im Betrieb. - Zur Vermeidung von Schimmel in Räumen bis 50 m²

- Timer-Funktion: bis zu 24 Stunden, einstellbar in 1-Stunden-Schritten

- LED-Display und Status-LED für Funktions-Einstellungen

- Einstellbare Ziel-Luftfeuchtigkeit: 30 - 80 % in 5-%-Schritten

- Entfeuchtungs-Leistung: bis zu 25 Liter/Tag

- 3 Modi: Automatik, Dauerbetrieb, Schlafmodus

- 2 Lüfter-Geschwindigkeiten: schnell, langsam

- Geeignet für Räume bis 50 m²

- WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

- Kostenlose App "ELESION" für iOS und Android: für Einstellungen, Steuerung

- Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

- Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

- Entnehmbarer Wassertank mit 6,5 Liter: Entfeuchter geht automatisch aus, wenn der Wassertank voll ist

- Anschluss für Dauerbetrieb: einfach den Abfluss-Schlauch anschließen und in einen externen Behälter oder Abfluss leiten

- Leiser Betrieb: 45 dB

- 4 Rollen für einfaches Transportieren

- Leistung: 335 Watt

- Druck: 3,2 MPa

- Kältemittel: R290, 75 g

- Stromversorgung: 230 Volt

- Maße: 65,3 x 39,5 x 29 cm, Gewicht: 14,5 kg

- Luftentfeuchter LFT-400.app inklusive Wasserschlauch und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107404044 Preis: 279,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7222-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7222-3033.shtml Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/Gndn2nkCnsXw8ES PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

