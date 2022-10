PaperWave Luftpolster gewinnt erneut: SPC Innovator Award für verantwortungsvolle Beschaffung in Übersee

Nachhaltigkeit wird belohnt - Luftpolster aus Papier auch in USA prämiert

Die homekompostierbaren und "curbside recycelbaren" (PAP22) PaperWave-Luftkissen wurden bei den SPC Innovator Awards in Chicago mit dem Top Innovations-Preis in der Kategorie "Responsible Sourcing" ausgezeichnet. Der von der Sustainable Packaging Coalition verliehene Preis würdigt Durchbrüche bei der Beschaffung und Verwendung nachhaltiger Materialien, Verbesserungen in der Beschaffungspraxis und innovative Anwendungen von Materialien in Verpackungslösungen.

AirWave PaperWave-Luftpolsterfolien werden für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet, die durch die Tatsache verstärkt wird, dass sie zu 100 % aus FSC® (C162510)-Recyclingpapier hergestellt werden und über den Biomüll oder die Hausmülltonne entsorgt werden können. PaperWave-Kissen werden direkt am Packplatz aufgeblasen, wodurch weniger Energie benötigt wird und weniger CO2-Emissionen beim Transport entstehen. Sie sind von der Papiertechnischen Stiftung in München (PTS) als recycelbar zertifiziert und haben den Vortest an der Western Michigan University (WMU) als PaperWave Box bestanden.

Im aufgeblasenen Zustand besteht die PaperWave-Verpackung aus 5 % Material und 95 % Luft. Das macht sie zu einer beliebten, erschwinglichen und praktischen Wahl für Unternehmen, die ihre Produkte während des Versands schützen und gleichzeitig auf Nachhaltigkeit achten wollen.

"Wir bieten kompostierbare Verpackungen für einen der am schnellsten wachsenden Verbrauchersektoren der Welt: die E-Commerce-Branche. Über 95 % aller Kunststoffabfälle landen in Nordamerika auf Mülldeponien. Die Entwicklung eines kompostierbaren Verpackungsmaterials, das wir der Branche effektiv zur Verfügung stellen können, war daher ein wichtiger Meilenstein für uns bei AirWave", sagt Marc Rapp, CEO der AirWave/Floeter Gruppe. "Ich möchte mich persönlich bei SPC und Green Blue für ihre wichtige Arbeit und für die Anerkennung unserer Innovation hier in den USA bedanken."

Neben den AirWave Bio, AirWave ClimaFilm-50 und 100 leistet FLÖTER mit den AirWave PaperWave Luftpolsterfolien einen weiteren Beitrag zur Nachhaltigkeit im Versand.

FLÖTER ist weltweit Spezialist für Industrieverpackungen, Luftpolster- und Verpackungssysteme in Europa & USA. Die Produktpalette umfasst Transportschutz in vielen Varianten von Luftpolstermaschinen und -folien in verschiedenen Ausführungen bis hin zu Integrationslösungen für Packplätze. Mit den eigenen AirWave und AirBoy Luftpolstermaschinen bietet FLÖTER für jede Herausforderung des täglichen Warenversandes eine passende Lösung. Neben der Reduzierung der Lagerfläche für Verbrauchsmaterial, einem niedrigen Versandgewicht und einer hohen Fertigungsgeschwindigkeit spielt Nachhaltigkeit bei FLÖTER schon sehr lange eine bedeutende Rolle. AirWave Luftpolster-Folien werden in Deutschland produziert und sind zu 100% recyclingfähig. Passende Luftpolsterfolien gibt es in verschiedenen Ausführungen, wie z.B. AirWave PaperWave (aus nachwachsenden Rohstoffen), AirWave ESD (antistatisch), AirWave Bio home kompostierbar) oder AirWave Heavy Duty (besonders belastbar und Luftfracht geeignet). FLÖTER hat den Hauptsitz in Schwieberdingen bei Stuttgart und arbeitet mit über 140 Partnern in der ganzen Welt zusammen.

