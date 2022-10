Beachfront Immobilien in Dubai

Die beste Strandprojekte

Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit ungefilterten Sonnenstrahlen und beruhigenden Meereswellen auf - klingt surreal, oder? Deshalb ist das Leben am Wasser einer der beliebtesten Lebensstile. Und es ist unnötig zu sagen, dass die Lage am Wasser in Dubai alles in den Schatten stellt.

Die Stadt ist auf dem Radar für profitable Immobilienprojekte mit Meeresfrüchten, kulturellen Attraktionen und Naturwundern.

Bei dem aufregenden Veranstaltungsreigen wird es nie langweilig, vor allem, wenn man in Dubai in Strandnähe wohnt. Darüber hinaus machen die zusätzlichen Annehmlichkeiten in den Gemeinden, die am Wasser liegen, die Stadt zu einem attraktiven Ort zum Leben.

Die 10 besten Strandprojekte in Dubai

Diejenigen, die es lieben, mit den erfrischenden Sonnenstrahlen und den saphirblauen Wellen aufzuwachen, können dank zahlreicher Projekte am Strand in Dubai ihren Traumlebensstil verwirklichen.

Emaar Strandpromenade

Die Emaar Beachfront befindet sich zwischen Dubai Marina und New Dubai. Dieses Projekt von Emaar ist eines der begehrtesten und exklusivsten Strandprojekte in Dubai.

Die Anlage umfasst insgesamt 27 Wohntürme. Der 1,5 Kilometer lange Privatstrand und der herrliche Blick aufs Wasser tragen ebenfalls zur Bedeutung bei. Der leichte Zugang zu luxuriösen Stränden, Yachten, Restaurants und hochwertigen Einzelhandelsgeschäften macht es zu einem idealen Wohnstandort.

Dubai Creek Harbour

Dubai Creek Harbour ist ein neuartiger Stadtteil am Wasser, der an einem Bach in Dubai liegt. Die Gemeinde besteht aus fast neun miteinander verbundenen Stadtteilen und legt großen Wert auf natürliche Schönheit und nachhaltiges Leben. Diejenigen, die es lieben, mit einem unglaublichen Blick auf den Strand aufzuwachen, werden die Residenzen bewundern. Sie werden Zeuge der atemberaubenden Aussicht auf den Creek und die Skyline von Dubai zugleich. Wer den Nervenkitzel sucht, kann sich an den vielen Wassersportarten erfreuen, die auf dem Creek angeboten werden.

Bluewaters Residenzen

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie das Leben im künftigen Port de La Mer sein wird, müssen Sie sich die Bluewaters Residences ansehen. Dies ist ein weiteres bemerkenswertes Strandprojekt in Dubai, das an der Küste von Jumeirah Beach liegt.

Die Gemeinschaft ergänzt ihre Wohngebäude mit einer Gastfreundschaft im Resort-Stil. Außerdem gibt es eine Reihe von Einzelhandels- und Gastronomieangeboten. Neben dem direkten Zugang zu Wasseraktivitäten können Sie auch den umliegenden Dubai Square und den Island District besuchen.

Jumeirah Beach Residence (JBR)

JBR ist ein luxuriöses Projekt in Dubai, das direkt am Strand liegt. Das Gebiet beherbergt unglaubliche Apartments und Hotels, die alle auf Ihren Komfort ausgerichtet sind.

Die Gemeinde verfügt über hochwertige Einzelhandelseinrichtungen, Boutiquen und Spielplätze im Freien. Abgesehen von der unglaublichen Aussicht auf den Strand ist das Gebiet auch gut an den Marina Walk angebunden, so dass Sie jederzeit am Strand spazieren gehen können. Außerdem haben Sie hier Zugang zu Dubais aufregendem Nachtleben und den Möglichkeiten, in Restaurants zu essen.

Die Tatsache, dass Immobilien in JBR immer gefragt sind, macht es auch für Investoren geeignet.

Burj Al Arab

Wenn wir über die wertvollsten Projekte am Strand in Dubai sprechen, können wir das preisgekrönte Burj Al Arab nicht vergessen.

Dabei handelt es sich um eine künstliche Insel vor der Küste von Dubai. Auf der Insel befinden sich einige der besten Hotels, Restaurants und Strände der Stadt. Die Bewohner des Burj Al Arab haben also Zugang zu all den fantastischen Wassersportmöglichkeiten und der atemberaubenden Aussicht auf die Skyline von Dubai. Wenn Sie ein modernes Wohnerlebnis am Strand suchen, ist dies der perfekte Ort für Sie.

Six Senses Residences

Die Six Senses Residences sind eines der Top-Projekte am Strand von Dubai im Jahr 2022 und befinden sich auf der Palm Jumeirah. Six Senses Residence verfügt über 162 Immobilien, darunter 121 Penthäuser, 32 Villen und neun Villen am Strand. Diese Anlagen bieten einen herrlichen Blick auf das achte Weltwunder, Palm Jumeirah. Mit einem unglaublichen Meerblick können die Bewohner alle erdenklichen Annehmlichkeiten und Wassersportarten genießen.

Palme Jumeirah

Palm Jumeirah ist ein rekordverdächtiges Ziel, wenn es um die besten Strandprojekte in Dubai geht. Die Insel hat die Form einer Palme und ist künstlich angelegt. Die Tatsache, dass sie vom Weltraum aus sichtbar ist, trägt zu ihrer Überlegenheit bei und macht sie einzigartig im Vergleich zu anderen Wohnanlagen. Die exotische Struktur beherbergt eine Reihe von Wohnimmobilien und Hotels.

Im Palm können Sie das Leben am Strand in vollen Zügen genießen, denn es gibt etwas für jeden Geschmack und jedes Budget. Wenn Sie keine Lust auf Villen haben, sind die exklusiven Apartments in Palm Jumeirah eine gute Alternative.

LIV Residences

Die LIV Residences wurden auf einem der verbleibenden Grundstücke der Dubai Marina gebaut und bieten eine stilvolle Sammlung von Wohnungen. Es handelt sich nicht um ein normales Bauvorhaben, sondern um einen Glasturm mit einer einzigartigen Struktur.

Immobilienexperten gehen davon aus, dass der obere Teil des Gebäudes mit seinen offenen Grundrissen und Dachgärten der begehrteste sein wird. Mit der idealen Dubai Marina hat man leichten Zugang zu fantastischen Lifestyle-Optionen. Außerdem können sie fast bis zum benachbarten JBR und Dubai Harbour ziehen.

Port De La Mer

Port De La Mer, eines der am meisten erwarteten Strandprojekte in Dubai, ist hochmodern. Es handelt sich um eine gehobene Wohnanlage, in der alle Einrichtungen leicht zu erreichen sind.

Das Gebiet liegt an der Spitze der nördlichen Halbinsel von La Mer und ist das ultimative Leben am Wasser. Der beliebteste Teilbereich ist La Voile mit seinen mediterranen Clustern. Außerdem finden Sie hier eine Reihe von Einkaufskomplexen, Einzelhandelsgeschäften und Unterhaltungsangeboten. Nur wenige Minuten vom City Walk entfernt, ist La Voile ein ideales Zuhause für Vergnügungssuchende.

Sobha Creek Vista

Sobha Creek Vista liegt am Dubai Canal und ist eine Wohnanlage direkt am Strand. Das Gebiet ist mit internationalen Privatschulen, Gesundheitseinrichtungen und Fitnesszentren gut ausgestattet. Die Wohnkomplexe umfassen Villen, Stadthäuser und Apartments. Es handelt sich um eines der neuesten Projekte von Sobha mit direktem Blick auf den Creek. Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

