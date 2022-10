Startseite ZZERO 2022 - BUNDESWEIT GRÖSSTE VIRTUELLE GRÜNDERMESSE Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-10-06 12:33. 10. bis 12.November 2022 Bereits zum dritten Mal findet dieses Jahr die ZZERO Gründermesse statt: Das ultimative Wissensevent für Gründer:innen und solche die es werden möchten. Die Schirmherrschaft hat wieder der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter übernommen. Panel-Diskussionen, Key-Notes von erfolgreichen Gründer:innen mit echten insights, LiveTrainingCenter mit Live-Vorträgen, Meet-ups und Workshops bieten die Basis für einen intensiven Informations- und Erfahrungsaustausch. Die ZZERO inspiriert - qualifiziert - informiert und motiviert Gründer:innen auf deren Weg in die Selbständigkeit. Top-Speaker:innen und erfahrene Experten:innen setzen Impulse und vermitteln Praxiswissen zu den verschiedensten Bereichen von Gründer:innen und KMUs. Gleich ob innovatives Startup oder bodenständiges Handwerkunternehmen - ZZEROs Referentinnen und Referenten decken das gesamte Spektrum ab. Du wirst zu jedem Thema den passenden Vortrag bzw. den passenden digitalen Meetingraum finden. Dabei stehen "Dialog statt Monolog" und der unmittelbare Praxisbezug im Vordergrund. Die Teilnehmer:innen sollen einen echten Mehrwert aus der Gründermesse mitnehmen. Insgesamt erwartet die Gründerinnen und Gründer ein vollgepacktes Messeprogramm mit über 75 Fachvorträgen rund um das Thema "Existenzgründung". Veranstaltungsdaten:

-10. bis 12. November 2022; Do: Beginn 18:00 Uhr, Fr + SA: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

-Ticketpreis: Messeticket für die gesamte Veranstaltung: 74.99 EURO (incl. MwSt.)

-Videobundle mit den Top-10 Vorträgen der ZZERO: 60,00 EURO (incl. MwSt.)

-Kombiticket (Messeticket und Video): 99,00 EURO (incl. MwSt.)

-Veranstaltungsprogramm: https://zzero-gruendermesse.de/zzero-gruendermesse-programm-2022/ ZZERO.DIGITAL GbR

Inhaber: Gabriele Taphorn, Michael Schmidt, Wolfgang Dykiert Kontakt

ZZERO.DIGITAL Gbr

Wolfgang Dykiert

Reutterstraße 70

80689 München

089 3081359

info@zzero.digital

