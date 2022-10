Reise nach Kenia - Urlaub an Traumstränden

Die Urlaubszeit ist wohl die schönste Zeit des Jahres. Wer seinen Urlaub gern damit verbringt, warme Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren und sich zwischendurch immer wieder im türkisblauen, angenehm warmen Wasser zu erfrischen, sollte einen Urlaub in Kenia für die Urlaubsplanung ganz oben auf seine Wunschliste setzen. Strandurlaub an Kenias wunderschöner Küste lässt keine Wünsche offen. Am Diani Beach finden Kenia Urlauber eine Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten, um den Tag mit aktiver Erholung am und im Wasser zu verbringen. So verwundert es auch nicht, dass Kenias Diani Beach mehrfach nacheinander zum besten Strand Afrikas gewählt wurde. Doch natürlich gehört zu einem gelungenen Urlaub auch ein Hotel, mit dem man rundum zufrieden ist. Beim Spezialreiseportal kenia-urlaub.de haben Kenia-Spezialisten Hotels an Kenias Stränden zusammengestellt, die einen entspannten Strandurlaub versprechen.

Beste Voraussetzungen in Kenia: Urlaub am preisgekrönten Diani Beach

Beispielhaft sei da etwa das 4-Sterne Hotel „Diani Sea Resort“ zu nennen. Gelegen am traumhaften Diani Beach kann man seinen Kenia Urlaub damit verbringen, relaxt im Schatten der Palmen zu sitzen und auf das ruhige Meer hinauszublicken. Denn das vorgelagerte Korallenriff schützt vor einer starken Brandung. Und das Riff ist auch Lebensraum einer bezaubernden Unterwasserwelt, die man im Kenia Urlaub beim Schnorcheln oder Tauchen hautnah erleben kann. Bootsausflüge bieten die Möglichkeit, sich gemütlich von den Wellen schaukeln zu lassen oder aber sich im Hochseeangeln zu versuchen. Neben den Gelegenheiten, die sich am oder im Wasser zur Beschäftigung anbieten, gibt es auch an Land zahlreiche Möglichkeiten. So können die Kenia Urlauber nicht nur Golf oder Minigolf spielen, auch Tennis und Tischtennis oder Beachvolleyball stehen zur Auswahl. Ebenso kann man Yogakurse oder den Fitnessraum besuchen.

Strandhotels zum Wohlfühlen in Kenia: Urlaub zum Relaxen

Weiterhin warten im Diani Sea Resort ein gastfreundlicher Service und eine vorzügliche Kulinarik auf die Kenia Urlauber. Die aus frischen Zutaten zubereiteten Mahlzeiten sind sicherlich Teil des Erfolgskonzepts des unter deutscher Leitung stehenden Resorts. Das Restaurant gibt mit seinen Tischen auf der Terrasse den Kenia Urlaubern die Gelegenheit, auf das vor ihnen liegende Meer zu schauen. Die Gebäude der Hotelanlage sind eingebettet in einen tropischen Garten mit schönem Pool und großen Palmen, die kühlen Schatten spenden. Außerdem stehen zahlreiche Sonnenschirme bereit, Sonnenliegen finden die Kenia Urlauber natürlich ebenfalls in dem beliebten Urlaubshotel. Die Hotelzimmer verfügen über Balkone oder Terrassen, so dass die Kenia Urlauber den ganzen Tag unter freiem Himmel verbringen können. So hat sich das Resort die hervorragende Weiterempfehlungsrate der Urlaubsgäste zu Recht verdient.

Das Spezialreiseportal kenia-urlaub.de vermittelt seit mehr als 30 Jahren Urlaubsreisen nach Kenia. Das Team besteht aus gut geschulten Mitarbeitern, die viele Male bereits vor Ort in Kenia die Urlaubshotels besucht haben und mit diesen gewonnenen Eindrücken ihre Kunden bestmöglich beraten können. Die persönliche Beratung steht im Vordergrund und ist eine wichtige Grundlage, die Wünsche der Kunden bei der Wahl der passenden Hotels in Kenia zu berücksichtigen.

