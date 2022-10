Startseite GOLDINVEST: Spey Resources verpflichtet Lithium-Sole-Schwergewicht Phillip Thomas als neuen CEO Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-10-04 16:21. Der Lithiumexplorer Spey Resources Corp. (CSE: SPEY; OTC: SPEYF; FRA: 2JS) hat mit Wirkung vom 3. Oktober 2022 den australischen Lithiumexperten Phillip Thomas zum Chief Executive Officer ernannt. Phillip Thomas gilt als Lithium-Spezialist mit beträchtlicher Erfahrung in der Exploration von Salaren, einschließlich deren Hydrologie und der Schätzung von Lithium-Ressourcen. Zusätzlich ist Thomas ein Experte für chemische Produktionstechniken. Thomas ist Mitbegründer von Ekosolve(TM), einer Technologie zur direkten Lithiumextraktion mittels Lösungsmittelaustausch, die es den Produzenten ermöglicht, Lithium aus Solen mit hohem Magnesiumgehalt zu extrahieren, und zwar mit einer deutlich höheren Ausbeute und geringeren Kosten als die meisten anderen Technologien. Spey hat die EkosolveTM-Technologie lizenziert. Ekosolve(TM) Limited entwickelt derzeit einen Bauplan für eine 20-Tonnen-Lithiumkarbonat-Mini-Anlage in Partnerschaft mit Spey Resources. Lesen Sie hier den ganzen Artikel: Spey Resources verpflichtet Lithium-Sole-Schwergewicht Phillip Thomas als neuen CEO (https://goldinvest.de/weitere-meldungen/ceos-at-work-praesentiert/spey-r...) Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren! (https://goldinvest.de/newsletter)

