Startseite Auf den Spuren der Architekturzeichnungen des Mittelalters - Vortrag in der Zitadelle Jülich Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-10-04 16:05. Zauberer des Zirkels - Wie im Mittelalter gebaut und konstruiert wurde Gab es im Mittelalter überhaupt schon Architekturzeichnungen? Viele Bau- und Kunsthistoriker sind der Ansicht, im Mittelalter sollen für die Planung gotischer Kathedralen - genau wie heute - Architekturzeichnungen angefertigt worden sein. Tatsächlich aber wurden bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts kaum Baupläne gefunden. Wo ist die Mehrheit der Pläne abgeblieben? Sind sie vernichtet oder gar nicht erst angefertigt worden?

Und wenn es keine Pläne gab, wie wurden dann komplexe Gebäude wie gotische Kathedralen oder Wehrbauten nach Art der Zitatelle Jülich errichtet? Der Förderverein Festung Zitadelle e.V. lädt zu einem Vortrag von Dr. Sonja Ulrike Klug ein, die sich seit über 20 Jahren mit dem Bau von Kathedralen befasst, unter anderem in ihrem Buch "Zauberer des Zirkels". Kulturgeschichtliche Spurensuche nach mittelalterlichen Bauplänen

In ihrem Lichtbild-Vortrag "Zauberer des Zirkels" begibt sich Dr. Klug auf eine spannende kulturgeschichtliche Spurensuche auf weitgehend unbekannten Pfaden: Sie befasst sich mit der Verfügbarkeit von Pergament und Papier im Mittelalter, betrachtet das Baugeschehen auf historischen Abbildungen und verfolgt die Entwicklung der Alphabetisierung in Europa. Auch der Umgang der Baumeister mit dem Zirkel und die Entwicklung des zeichnerischen Könnens der Baumeister vom Mittelalter bis zur Renaissance spielen eine wichtige Rolle. Dabei kommt sie zu überraschenden bau- und kunstgeschichtlichen Erkenntnissen: Die mittelalterlichen Architekten haben ganz anders geplant und konstruiert, als wir ihnen dies mit unserem heutigen Wissen oft unterstellen.

Freuen Sie sich auf einen lebendigen Vortrag, der auch auf die Zitadelle von Jülich ein neues Licht wirft. Ort und Zeit der Veranstaltung:

Der Förderverein Zitadelle e.V. in Jülich lädt ein zum kostenlosen Vortrag der Autorin und Kathedralen-Kennerin Dr. Sonja Ulrike Klug.

Ort: Schlosskapelle in der Zitadelle Jülich

Zeit: 23.11.2022, um 20 Uhr

Dr. Sonja Ulrike Klug ist Unternehmenspublizistin und freie Schriftstellerin. Seit mehr als 20 Jahren befasst sie sich mit dem Bau und der Entstehung gotischer Kathedralen. Sie hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben, darunter "Zauberer des Zirkels", "Kathedrale des Kosmos" und "Chartres kompakt". Kontakt

The Expert in Publishing Books

Sonja Ulrike Klug

Menzenberger Str. 22

53604 Bad Honnef

02224902802

dr.s.klug@t-online.de

