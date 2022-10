Startseite Wenn der Schlüssel den Besitzer wechselt Pressetext verfasst von prmaximus am Di, 2022-10-04 10:54. Der letzte Schritt bei einem Hausverkauf ist die Übergabe an den neuen Eigentümer. Damit bei der Hausübergabe alles glatt läuft, müssen einige Formalitäten eingehalten werden. Die Immobilienexperten von Rückert Immobilien aus Wiesbaden vermitteln zwischen Verkäufer und Käufer, lesen Zählerstände ab und sorgen für ein rechtssicheres Übergabeprotokoll. "Oftmals werden die bisherigen und neuen Eigentümer mit der Hausübergabe allein gelassen", erklärt Immobilienmakler Sascha Rückert. "Wir legen hingegen großen Wert auf eine umfassende Begleitung bei der Immobilienvermittlung und sorgen bei der Schlüsselübergabe für einen korrekten Ablauf und Sicherheit für beide Parteien." Damit sowohl Verkäufer als auch Käufer nach dem Abschluss des Hausverkaufs zufrieden sind, begleiten wir gerne als neutrale Vermittler die Übergabe. Wir begehen gemeinsam das Haus und prüfen, ob alles vertragsgemäß hergerichtet ist. Zudem lesen wir die Verbrauchszählerstände von beispielsweise Gas, Wasser und Strom ab und kümmern uns darum, dass alle relevanten Unterlagen wie Energieausweis, Baubeschreibungen oder Versicherungsdokumente ordnungsgemäß übergeben werden. Alle relevanten Details wie die Anzahl der übergebenen Schlüssel halten wir im Übergabeprotokoll fest, legen dieses zur Unterschrift vor und händigen je ein Exemplar an beide Vertragspartner aus. "Auf Wunsch führen wir auch die Übergabe ohne das Beisein der Verkäufer durch, wenn diese zeitlich verhindert sind oder sich emotional nicht in der Lage dazu fühlen", führt Sascha Rückert aus. "Denn die Wünsche unserer Kunden haben für uns höchste Priorität." Mehr zu Themen wie Immobilien in Wiesbaden, Immobilienmakler Mainz oder Haus verkaufen Wiesbaden finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de. Rückert Immobilien

