Turingsecure - der Cyber-Security-Dienstleister auf der it-sa 2022!

Der IT-Dienstleister bietet brandaktuelle Technologien an, die optimale Datensicherheit garantieren.

Vom 25. Oktober 2022 ist es endlich so weit. Die it-sa in Nürnberg öffnet ihre Tore. Die Fachmesse für IT-Security und Lösungen für Cloud-Management, Datensicherheit und Mobilesecurity bietet jedes Jahr Raum für Experten. Und zwar für solche, die ihre Dienstleitungen, neuesten Entwicklungen und Services präsentieren möchten. Der Fokus liegt auf dem Bereich IT-Sicherheit und Cybersecurity (https://turingpoint.de/). Mit von der Partie ist hier auch Turingsecure.

Turingsecure auf der it-sa 2022 treffen und kennenlernen

Als Anbieter für moderne Anwendungssicherheit unterstützt der Dienstleister verschiedene Unternehmen. Dabei bietet Turingsecure verschiedene Lösungen und Plattformen an, um die firmeneigene Sicherheit zu steigern. Von On-Demand Penetration Tests über Cyber Security und Application Security as a Service (https://turingsecure.com/de/): Das Team nimmt verschiedene Schwachstellen im IT-Bereiche eines Unternehmens genau unter die Lupe. Dazu es stellt Entwicklungsprozesse zur Verfügung und bietet ein rundum gelungenes Sicherheitspaket.

Dabei liegt Turingsecure vor allem Datenschutz und Sicherheit sehr am Herzen. Alle Netzwerk- und IT-Bereiche werden zur vollsten Zufriedenheit der Kunden durchleuchtet und wertvolle Lösungen zur Verfügung gestellt. Das Besondere: Turingsecure bietet brandaktuelle Technologien an, die optimale Datensicherheit garantieren. Mithilfe von moderner Software und intelligenten Techniken erklärt das Team, welche Möglichkeiten sich einem Unternehmen bieten.

Der Fokus liegt vor allem darin, Schwachstellen zu erkennen, damit Systeme geschützt und für Dritte unzugänglich sind. Dafür sind nicht nur ausgeklügelte Strategien, sondern auch eine ausgezeichnete Planung nötig. Das gesamte Team von Turingsecure arbeitet daher unermüdlich an neuen Anwendungen. Dazu zählen Verlagerungen von Diensten, Cloud-Security, Cybersicherheit und weitere Themen. Kurz um alles, was für die digitale Sicherheit in Unternehmen wichtig ist.

Auf der Fachmesse für IT-Sicherheit ist es verschiedenen Interessierten nun möglich, Turingsecure kennenzulernen. Ebenso wie das Angebotsspektrum nebst verschiedenen Dienstleistungsmöglichkeiten.

Was kann Turingsecure bieten?

IT ist ein komplexes Thema. Allem voran ist die IT-Sicherheit immer ernst zu nehmen. Turingsecure stellt sich dieser Herausforderung und bietet unterschiedliche und speziell auf Unternehmen zugeschnittene Lösungen an. Von der Beratung bis hin zu passenden Sicherheitslösungen deckt das Team somit verschiedene Sparten ab.

Dank neuester Methoden und Techniken gelingt es Turingsecure jedes Unternehmens auf den neuesten Stand zu bringen. Und zwar, was die gesamte IT anbelangt. Dafür nutzt es neben Pentests mannigfaltige Lösungen, um das Alltagsgeschäft in jeder Hinsicht sicherer zu gestalten. Sicherheit auf höchstem Niveau ist schließlich keine Selbstverständlichkeit. Sie muss immer wieder erneut kontrolliert und auf den neusten Stand gebracht werden.

Wir bieten modernste cutting edge Technologie mit höchster Datensicherheit. Unsere agile Arbeitsweise ermöglicht es neuste Sicherheitssoftware auf internationalem Niveau bereitzustellen.

Kontakt

turingpoint GmbH

Jan Kahmen

Rödingsmarkt 9

20459 Hamburg

+49 (040) 52477883

-

hello@turingpoint.de

https://turingpoint.de/