Startseite 7fach Mutter wird zur "Rampensau" Nr 1 Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2022-10-04 10:50. Birgit Richly rockt die Bühne beim 12. Internationalen Speaker Slam Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand am Freitag den 30.09.2022 der 12. Internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt. Der einst von Hermann Scherer ( bekannter Topspeaker und Bestseller Autor) ins Leben gerufene Rednerwettstreit erfreut sich nach wie vor hoher Beliebtheit. Das ist vorallem spürbar, wenn man versucht einen Wartelistenplatz für nahende Veranstaltungen zu bekommen. Unter den 147 Finalisten, die beim Speakerslam antreten durften, befanden sich: internationale Top-Experten, professionelle Speaker, Echo und goldene Kamerapreisträger und weitere bekannte Gesichter aus Film- und Fernsehen. Sie kamen aus insgesamt 18 Nationen und stellten auf 2 Bühnen in 5 Sprachen (ebenso Weltsensation! )und in 5einhalb Stunden einen neuen Weltrekord auf. Unter den teilnehmenden Berlinner*innen befand sich auch die siebenfache Mutter Birgit Richly, die durch ihre Teilnahme den Weltrekord in die Hauptstadt und somit in den grünen Bezirk Treptow-Köpenick brachte. Als letzte Rednerin überzeugte sie als Expertin fürs gefühlstarke "VOLLzeitICH®" die Fachjury, das Publikum vor Ort und an den Bildschirmen (Livestream über YouTube). Sie überzeugte mit viel Herz, Energie und Performance. Die Pädagogin begleitet Menschen u.a. als Mentorin. Dabei geht es oft um die Themen: Familie, Beziehungen, speziell um Emotionen, Selbstliebe, Selbstermächtigung, nach Krisen Schicksalsschlägen usw.. In ihren 4min auf der Bühne konnte das Publikum kurz ein Stück in ihre Welt eintauchen. Ihren Emotionen ließ sie dabei freien Lauf. Das tat sie so gekonnt, dass sie im Anschluss persönlich von Hermann Scherer den Excellenz Award überreicht bekam. Einer der begehrtesten Auszeichnungen, die man als Speaker erhalten kann. Ihre Message: Sei du selbst -sei dein VOLLzeitICH® 24/7! Birgit Richly ist u.a. Pädagogin und Expertin fürs gefühlstarke VOLLzeitICH®. Neben ihrer pädagogischen Ausbildung bringt sie als "Mit-Oberhaupt ihrer Großfamilie" viele Erlebnisse und Erkenntnisse rund um die Themen "Familie und Beziehungen" mit. Coachingausbildungen und die des psychologischen Beraters runden mit samt ihrer eigenen "bunten Vergangenheit" ihre Unternehmensbeschreibung ab. Kontakt

VOLLzeitICH

Birgit Richly

Staudernheimer Str. 3A

12559 Berlin

0176/84140348

office@vollzeitich.de

