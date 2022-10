Startseite Superkräfte für das Krypto-Minting mit Minting Coin PLCU X Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2022-10-03 22:08. Jetzt ist rasantes Minting auf dem Smartphone möglich! Eine der durchdachtesten Kryptowährungen auf dem Markt, PLC Ultima, geht mit dem Minting Coin PLCU X den nächsten konsequenten Schritt in Sachen Geschwindigkeit und Community-Wachstum. Bei PLCU X handelt es sich um einen eng spezialisierten Coin, der ausschließlich für Farming innerhalb der PLC Ultima Community vorgesehen ist und den man sehr schnell und sehr stark vermehren kann. Der brillante Kopf hinter PLC Ultima, Kryptoexperte Alex Reinhardt bietet den Usern dadurch die Möglichkeit, noch schneller große Minting-Profite zu erzielen. PLC Ultima wurde von führenden Blockchain-Experten in einem fünfjährigen Prozess entwickelt. Der Coin basiert auf der bewährten Litecoin-Codierung und ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungen deutlich energieeffizienter und kompakter. Visionär Reinhardt: "Ich persönlich bemühe mich, das Potenzial der Blockchain möglichst voll auszunutzen. Trotzdem werden ihre Möglichkeiten von vielen Menschen einfach missachtet. Dabei bieten sich von Jahr zu Jahr immer mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel: Mit der Blockchain-Technologie lassen sich die Ein-Rang-Transaktionen ohne Vermittler abwickeln. Dabei muss es nicht nur um Währungen gehen, sondern um alle anderen Vermögensgegenstände, zum Beispiel, um wertvolle Waren, das heißt, Häuser, Yachten und Autos. Durch die Blockchain kann der Verkauf, beziehungsweise der Eigentumswechsel, viel schneller und zuverlässiger vonstattengehen." PLC Ultima ist so, wie Kryptowährungen ursprünglich gedacht waren: Dezentral, sicher gegen Fälschung und Attacken von außen. Außerdem universell einsetzbar, einfach in der Handhabung - und potenziell konstant wertsteigernd. Wer ein Smartphone bedienen kann, kann auch Minting mit PLCU X Das Prinzip: Viel PLCU X generieren, diesen PLCU X in PLCU tauschen und dann PLCU in USDT oder in andere Vorteile eintauschen. Die User können auch überlegen, PLC Ultimas zu halten und das Kurswachstum beobachten oder die PLCUs verkaufen. Alles, was man für das Minting von PLC Ultima Coins benötigt, ist ein Smartphone und ein kostenpflichtiges Zertifikat. Wallet und Farm sind über die gängigen App-Stores kostenlos erhältlich und der PLCU X ist komfortabel automatisch integriert. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Future Concept GmbH

Der vollständige Name des Projekts und des Coins selbst lautet also PLC Ultima. Sie ist eine der vielversprechendsten Kryptowährungen auf dem Markt. Es handelt sich hier um ein komplettes System (Ultima Wallet, Ultima Farm, PLC Card - für Krypto- und Fiat-Geld). Der Coin verbreitet sich schnell und ist sehr gefragt. Der Hauptgrund dafür ist das Minting. Mit Hilfe von Minting können neue Coins ganz leicht und direkt zum Beispiel auf einem Smartphone abgebaut werden. Sie werden in der Ultima Farm gemintet. Man braucht dazu keine komplizierte Ausrüstung und enorme Energiekosten. Und das wichtigste: PLC Ultima wird an den weltweit führenden Börsen verkauft.

