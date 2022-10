Startseite Sanktionen schaden unseren Bürgern, nicht den Despoten Pressetext verfasst von fotovymy am Mo, 2022-10-03 20:46. ÖVP und Grüne haben es in der heutigen Sondersitzung des Nationalrats wieder gezeigt: Sie reißen unsere Heimat in den sozialen und wirtschaftlichen Abgrund – und vernichten „nebenbei“ unsere immerwährende Neutralität. Einzig die FPÖ hält dagegen. Sie haben deshalb wieder Anträge für eine sofortige Volksbefragung zu den Knieschuss-Sanktionen gegen Russland und für ein Aussetzen der preistreibenden Merit-Order am Energiemarkt eingebracht. Alle Infos dazu und wie die Freiheitlichen nicht locker lassen werden, das Ruder herumzureißen, erhältst Du hier. Einstimmigkeitsprinzip erhalten – Österreich hat Vorrang

„Anstatt die Neutralität hochzuhalten, anstatt sich für einen Waffenstillstand und für Frieden stark zu machen, anstatt die eigene Bevölkerung zu fragen, zertrampeln ÖVP und Grüne lieber unsere Neutralität, schwingen die Moralkeule, bezeichnen alles als alternativlos, spielen den Schaden für Österreich herunter und diffamieren alle, die es wagen, die Sinnhaftigkeit dieser Sanktionen in Frage zu stellen“, las unsere FPÖ-Europasprecherin Petra Steger der Regierung die Leviten. Und anstatt sich auf EU-Ebene endlich für Österreich stark zu machen, fordert die ÖVP stattdessen sogar noch die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips in der EU: „Das würde Österreich damit auch die einzige Möglichkeit nehmen, ein Veto gegen Maßnahmen einzulegen, die unserem Land schaden. Das muss verhindert werden!“ Steger brachte daher einen Antrag für den Erhalt des Einstimmigkeitsprinzips ein.

Zur Rede von Petra Steger Schwarz-Grün schadet Österreich – Volksbefragung zu den Sanktionen jetzt!

„Da oder dort“ werde es Wohlstandsverluste geben, so redete der abgehobene grüne Vizekanzler Werner Kogler die Sorgen und Nöte der Bevölkerung im Parlament klein. Unser FPÖ-Außenpolitiksprecher Dr. Axel Kassegger sprach dazu Klartext: „Das ist skandalös. Die horrende Inflation hat ihren eigentlichen Ursprung in der Europäischen Zentralbank und den Corona-Maßnahmen. Das ist bei ÖVP und Grünen in Vergessenheit geraten. Innerhalb der EU wurde die Geldmenge in den letzten Jahren verachtfacht!“ Die Rechnung dafür würden wir jetzt beginnen zu bezahlen, befeuert von der die Versorgungssicherheit gefährdenden Klimapolitik der Regierung und den Knieschuss-Sanktionen. „Diese Sanktionen sind nicht nur selbstzerstörerisch, sondern auch scheinheilig. Uran unterliegt zum Beispiel keinen Sanktionen, weil Frankreich es als Rohstoff für den Betrieb von Atomkraftwerken braucht“, erklärte Kassegger und brachte einen Antrag für eine sofortige Volksbefragung zu den Sanktionen ein. Aus der Presseaussendung der FPÖ am 3. 10. 2022 Über fotovymy Vorname

