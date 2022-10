Masai Mara Safari kann zur Rundreise durch Kenia gemacht werden

Kenia lockt nicht nur mit atemberaubenden Stränden, sondern vor allem auch als weltweit bekanntes Safariland zahlreiche Besucher an. Wer nach Kenia reist, sollte sich dort auf Safari Tour begeben. Denn Kenias Nationalparks sind wirklich beeindruckend, sowohl was die Tier- und Pflanzenwelt betrifft, als auch hinsichtlich der verschiedenartigen, faszinierenden Landschaftsformationen. Weltweit seinesgleichen sucht aber vor allem der Tierreichtum von Kenias Masai Mara. Safarikenner empfehlen, eine Masai Mara Safari mit Safaris durch weitere Nationalparks zu kombinieren. Natürlich muss so eine Safari Rundreise durch mehrere Naturreservate gut organisiert sein. Bei den Safariexperten von kenia-safari.de kann man sich auf eben diesen Service verlassen. Ebenso hat man hier sichergestellt, in einem komfortablen Geländewagen zu reisen und gut ausgewählte Lodges anzusteuern. Punkte, die eine Masai Mara Safari zu einer gelungenen Safari Tour machen.

Masai Mara Safari in Kenia mit Rundreise durch andere Parks kombinieren

Möchte man eine Masai Mara Safari als Rundreise durch Kenia zusammenstellen, empfehlen Kenia Experten die „5 Tage und 4 Nächte Wildes Afrika Safari Rundreise“. Diese Masai Mara Safari führt durch drei der schönsten Naturreservate Kenias: vom Tsavo West über den Amboseli in die eindrucksvolle Masai Mara. Als erstes wird der Tsavo West Nationalpark angesteuert, der dank seiner dichten Vegetation vielen Tieren Versteckmöglichkeiten und Unterschlupf bietet. Neben Löwen, Geparden und Krokodilen leben hier Elefanten, Zebras, Giraffen und zahlreiche Vogelarten. Die Masai Mara Safari macht für die erste Nacht im zauberhaften Severin Safari Camp Station. Dieses äußerst beliebte, sogar mit einem Pool ausgestattete Safaricamp inmitten des Tsavo West Nationalparks bietet neben schmackhaften Mahlzeiten und einem zuvorkommenden Service eine komfortable Unterkunft inmitten der afrikanischen Wildnis. Nach einer erholsamen Nacht geht es auf dieser Masai Mara Safari dann weiter in den nächsten Nationalpark, den Amboseli. Im Hintergrund thront die weiße Spitze des Kilimanjaros. Vor dem Weißen Berg grasen oft die größten Elefantenherden, die man hier finden kann. Die Ol Tukai Lodge, die den Teilnehmern der Masai Mara Safari als Unterkunft für die Nacht dient, ist wiederum ebenfalls charmant wie auch komfortabel zugleich.

Masai Mara Safari als Rundreise ermöglicht die besten Eindrücke von Kenia

Weiter geht die Safari Tour in die Masai Mara dann mit dem Flugzeug. So spart man bei dieser Masai Mara Safari nicht nur Zeit bei der Anreise, sondern hat auch gleich die Möglichkeit, die Weiten der Masai Mara aus der Vogelperspektive zu betrachten. Die nahezu endlos wirkende Savanne ist die Heimat von Millionen Huftieren, die in großen Herden auf den Weideflächen grasen. Zahlreiche Raubkatzen liegen gut versteckt auf der Lauer. In der Masai Mara Safari können die Safariteilnehmer nun drei Tage lang Pirschfahrten unternehmen und - mit etwas Glück - Afrikas Big Five in natura beobachten. Zu den Mahlzeiten, in den Pausen zwischen den Wildbeobachtungsfahrten und für die Nacht steht den Teilnehmern der Masai Mara Safari das Oloshaiki Camp zur Verfügung, ein faszinierendes Camp am Talek River. Mit dieser Masai Mara Safari wird man Kenia sicher in bester Erinnerung behalten.

