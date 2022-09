Startseite Karriere als MFA in einer orthopädischen Facharztpraxis in Potsdam Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-30 21:08. Vielfältige Karrierechancen für gelernte Fachkräfte und Quereinsteiger. Starkes Team und vielfältige Aufgaben in der etablierten Praxis. Vom Fußgelenk bis zum Nacken: Carsten Petersen kümmert sich seit 2012 als niedergelassener Facharzt ganzheitlich um seine Patienten. Entsprechend vielseitig sind die Tätigkeiten in der Praxis am Nauener Tor (https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/). Um die medizinische Versorgung in Zukunft zu sichern, sucht das Team ab sofort Verstärkung. Karriere als MFA beim Facharzt in Potsdam

Gerade im Bereich der Orthopädie ist der Beruf als MFA (https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/stellenangebot/) vielfältig. Die Patientenversorgung gehört genauso zu den täglichen Aufgaben wie die Arbeit mit moderner Medizintechnik. Facharzt Carsten Petersen (https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/orthopaedie-unfallchirurgie-...) betont: "Mir ist es wichtig, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr Wissen voll einbringen können." Zugleich verspricht die Arbeit in der Orthopädie vielfältige Karrierechancen - und das zu Top-Konditionen. "Ich plane in meiner Praxis langfristig und freue mich auf eine hervorragende Zusammenarbeit über viele Jahre", betont der Mediziner. Quereinsteiger herzlich willkommen

Arbeit mit und für Patienten ist in verschiedenen Berufen ein zentraler Aspekt der Tätigkeit. Carsten Petersen ist überzeugt, dass die Expertise aus verwandten Bereichen wie der Physiotherapie, Sportwissenschaften und anderen medizinischen Berufen wertvoll ist. Auch ein Blick von außen ist hilfreich, wenn es darum geht, Patienten ganzheitlich zu versorgen. Seine Mitarbeiter sind nicht alle ausgebildete medizinische Fachangestellte - Quereinsteiger sind ebenso willkommen und finden spannende Aufgaben. Moderne Orthopädie: mehr als Rücken einrenken

Dafür, dass die Arbeit jeden Tag vielfältig ist, sorgt die Ausrichtung der Praxis. Orthopädie (https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/orthopaedie-unfallchirurgie-...) umfasst weit mehr als das "Volksleiden Rücken" - wobei gezielte Therapien hier wichtig sind. Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis von Carsten Petersen ist die Hüfte (https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/meine-neue-huefte/). In diesem Fachgebiet greifen Technik, Erfahrung, Wissen und medizinisches Handwerk unmittelbar ineinander. Die neue Hüfte wird mit einem 3D-Modell geplant und operativ eingesetzt. Auch die weitere Betreuung übernimmt der Spezialist aus Potsdam mit seinem Team. Seit 2012 eine feste Größe: Orthopädie am Nauener Tor

Die Praxis von Carsten Petersen ist seit 2021 am Nauener Tor in Potsdam zu finden. Nach Tätigkeiten als Chefarzt im Johanniter Krankenhaus Treuenbrietzen sowie in Berlin siedelte sich der erfahrene Spezialist für Orthopädie, Rheumatologie und Unfallmedizin hier an. Insgesamt über 25 Jahre ist der Mediziner als Facharzt tätig. Dabei sammelte er einen Wissensschatz, von dem Patienten ebenso profitieren wie Angestellte. Die Praxis selbst ist modern ausgestattet und bietet zahlreiche Diagnostik-, Behandlungs- und Therapiemethoden. Eine Besonderheit ist, dass der Arzt nicht nur eine Diagnose stellt und geeignete Maßnahmen verordnet, sondern selbst operativ tätig ist - das schon seit 30 Jahren. Um diese Leistungen weiter in gewohnt hoher Qualität zu bieten, verstärkt sich das Team nun mit neuen Kollegen. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind jederzeit willkommen. Facharzt für Orthopädie - Unfallchirurgie - Rheumatologie in eigener Praxis in Potsdam. Seit 25 Jahren als Facharzt tätig, 30 Jahre operative Tätigkeit. Kontakt

Orthopädie am Nauener Tor

Carsten Petersen

Friedrich-Ebert-Straße 33

14469 Potsdam

033188719360

praxis-petersen@gmx.de

https://www.orthopaedie-petersen-potsdam.de/

Orthopädie am Nauener Tor

Carsten Petersen

Friedrich-Ebert-Straße 33

14469 Potsdam

033188719360

praxis-petersen@gmx.de

