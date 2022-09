Startseite MrDISC stellt vor: Solar Powerakku mit 20000mAh und Wireless Funktion Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-30 14:46. Die solide konstruierte Powerbank Modell Pioneer von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) ist solide konstruiert und eignet sich somit nicht nur für den normal Gebrauch unterwegs, sondern auch für Outdoor Aktivitäten mit wenig Stromzugang wie. z.B. beim Campen im Freien. Mit einer Kapazität von 20000mAh ist für genügend Strom gesorgt, um eine herkömmliches Smartphone für eine Woche und länger mit Strom zu versorgen. Dank integriertes Solar Panel, kann das Gerät im Außenbereich wieder aufgeladen werden. Die integrierten Kabel sind nützlich zum laden von Endgeräten mit iOS, Android oder Type C Steckverbindungen. Darüber hinaus können Endgeräte auch ganz Kabellos durch auflegen auf den Akku geladen werden. Zwei starke LED Leuchten helfen im dunkeln auf dem Weg oder beim auffinden von Gegenständen. Der Akku (https://www.mrdisc.com/mrdisc-exclusive/powerbank/67934/solar-powerbank-...) ist in diversen Farben lieferbar. Ein Logobranding ist möglich ab einer Stückzahl von 50 Stück Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

