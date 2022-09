Startseite care IT und planhero gemeinsam gegen das Schmerzthema "Ausfallmanagement" in der Pflege Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-30 14:43. Sichere Ausfallplanung per Knopfdruck: mithilfe von Digitalisierung zu mehr Effizienz, Mitarbeiterzufriedenheit und Kostenersparnis in Pflegeeinrichtungen. Es ist eines der Schmerzthemen in der Pflege: das Ausfallmanagement. Bestehende Methoden sind häufig nicht in der Lage, Mitarbeiterausfälle dynamisch zu kompensieren, deshalb wird der Dienstplan auf vielen Stationen manuell angepasst. Das ist zeit- und kostenintensiv und führt darüber hinaus dazu, dass sich Mitarbeiter ungerecht behandelt fühlen. Die PlanHero Software GmbH aus Dresden hat für genau diese Probleme eine Lösung entwickelt: einen digitalen Ausfallmanager, der sofort zur Verfügung stehende Mitarbeiter erkennt und den Dienstplan in Echtzeit aktualisiert - auf dem Desktop wie auf dem Smartphone. Der intelligente Algorithmus berücksichtigt bei der Vertretungssuche u. a. individuelle Stundenkontingente, geleistete Überstunden und die Arbeitszeitpräferenzen aller Teammitglieder. Das sorgt nicht nur für eine faire Einsatzplanung, sondern spart neben umständlichen Telefonaten auch die Kosten für Personalleasing. Damit die Einführung des neuen digitalen Systems im bestehenden Arbeitsumfeld gelingt, vertrauen Pflegeeinrichtungen auf die Beratungskompetenz und IT-Expertise der care IT GmbH aus Kempten (Allgäu). "In einer Branche wie der Pflege fehlt es dem Personal oft an Zeit, sich mit einem neuen Programm oder einer neuen App auseinanderzusetzen. Viele haben auch Schwierigkeiten, mit moderner Technik umzugehen. Das ist keine Schande - aber es sind Grundvoraussetzungen, um ein System effizient in den Arbeitsalltag zu integrieren. Damit die Digitalisierung gelingt und Fachkräfte entlastet werden, stehen wir als Coachingpartner und mit der passenden Strategie rund um die Uhr parat. Fragen zur Benutzung eines Systems oder technische Probleme können wir umgehend beantworten bzw. beheben, denn wir sind für das Personal immer erreichbar.", so Peter Uher, Geschäftsführer der care IT.

Die Kombination aus technischer und beratender Kompetenz von care IT und planhero ist für die Pflege ein klarer finanzieller Vorteil. Mit ihnen reduzieren Pflegeeinrichtungen spürbar die Fluktuation von Personal, ihre Abhängigkeit von Zeitarbeit und bis zu 50 % des Aufwands ihrer Dienstplanenden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: care IT GmbH

Herr Peter Uher

Edisonstraße 1

87437 Kempten

Deutschland fon ..: +49 831 56400 601

web ..: https://www.care-it.com

email : presse@care-it.com Die 2022 gegründete care IT GmbH aus Kempten (Allgäu) begleitet Digitalisierungs- und Transformationsprozesse in süddeutschen Pflegeeinrichtungen und Privatkliniken mit einem einzigartigem Full-Service-Angebot aus Beratung, Informationstechnologie und Mitarbeiterbetreuung. Das gemeinsam mit innovativen Technologiepartnern und führenden Forschungseinrichtungen entwickelte Verfahren dient der Optimierung von Arbeitsumfeld und Arbeitsbedingungen sowie der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit in Pflegeeinrichtungen.

