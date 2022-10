Startseite Lautsprecher für Opel Zafira B Profi Upgrade Sound System Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2022-09-30 14:34. 225 Watt Lautsprecher für Opel Zafira B ein Upgrade mit hervorragenden Klangeigenschaften. Lautsprecher für Opel Zafira B mit Top Qualität für ein Sound System mit hervorragenden Klangeigenschaften. Der Opel Zafira B von 2004 - 2015 ist mit Standard Lautsprecher bestückt vorne mit 165mm und in den hinteren Türen nur mit 120mm mit 20 Watt Leistung. Dies lässt nur eine begrenzte Belastbarkeit zu, bei höherem Pegel kommt das System rasch an die Grenzen. Mit dem Top Paket Opel Zafira B Auto Lautsprecher Komplett-SET (https://auto-lautsprecher.eu/product/opel-zafira-b-auto-lautsprecher-kom...) wir ein Profi Upgrade Sound System angeboten. Ein hochwertiges 165mm 2 Wege System für die Fronttüren mit bis zu 225 Watt und auch für die hinteren Türen 165mm Koaxiallautsprecher mit derselben Leistung. Damit wird ein hoher Pegel und klaren Höhen mit wuchtigen Bässen geboten. Durch die leichte Integration in den werksseitigen Einbauplätzen sind die Lautsprecher für Opel Zafira B bestens für das Upgrade geeignet. Ein besonderer Vorteil des Opel Zafira B Upgrade Sound System ist der hohe Wirkungsgrad mit 91 DB, das eine sehr gute Leistung auf werkseitig installierten Radios oder nachträglich auf Radios von Drittanbietern bietet. Um die Leistung des Radios optimal zu nutzen, ist die Lautsprechereffizienz entscheidend. Das Ergebnis ist eine hohe Lautstärke mit klar definierten Höhen und knackigen Bässen. Alle Angebote im Webshop von auto-lautsprecher.eu für Opel Zafira Lautsprecher (https://auto-lautsprecher.eu/product-category/opel-auto-lautsprecher/ope...) bieten diese Merkmale an. Das Testsiegermodell JL-Audio C1 650 verfügt über leistungsstarke Magnete, die für eine präzise Basswiedergabe ausgelegt sind. Der C1-Basstreiber profitiert von JL Audios proprietärer FEA-Modellierung und dem Wissen über das Design von Niederfrequenztreibern. Dieses Wissen wird genutzt, um Lautsprecher zu entwickeln, die laut spielen und gleichzeitig einen weichen, dynamischen und verzerrungsarmen Klang beibehalten können. Das 2 Wege System JL-Audio C1 650 für die Opel Zafira B Fronttüren wurde in der Zeitschrift Car & Hifi die Bewertung Oberklasse ausgezeichnet. Die Installation kann vom Fahrzeughalter durchgeführt werden, alle Kunden erhalten eine PDF mit Einbau Tipps für die Installation im Fahrzeug, auch die Demontage der Türverkleidung ist darin beschrieben.

Der Online-Shop auto-lautsprecher.eu bietet auch passende Entriegelungswerkzeuge zum Entfernen von Türverkleidungen an. Anleitungen zum Einbau von Opel Zafira-Lautsprechern finden Sie im Online-Shop unter Opel Lautsprecher Einbau Tipps (https://auto-lautsprecher.eu/category/opel-auto-lautsprecher-einbau/). Eine großflächige Türdämmung für den Opel Zafira mit selbstklebenden Alubitumenmatten ermöglicht zusätzlich eine Basswiedergabe bis 7dB bei gleicher Leistung des Autoradios. Die Türen sind ab Werk nicht ausreichend isoliert und die Akustik der eingebauten Lautsprecher wird stark beeinträchtigt. Mit diesem Upgrade wird das Sound System ein Klangerlebnis bieten wie sonst nur bei Premium Sound Systemen zu einem wesentlich niederen Preis. Ein Upgrade der Lautsprecher ist die Maßnahme mit dem größten Einfluss auf die Musikwiedergabe im Fahrzeug. Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt. Firmenkontakt

