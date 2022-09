Startseite Herbst im Marchfelder Schlösserreich Pressetext verfasst von fotovymy am Fr, 2022-09-30 11:50. Herbst im Marchfelder Schlösserreich

Die bunte, reiche Jahreszeit hat begonnen. In Schloss Hof, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg

und Orth warten zahlreiche herbstliche Angebote für Groß und Klein.

Hier ist immer etwas los: Besucherinnen und Besucher des Marchfelder Schlösserreichs erleben Geschichte, Kultur und Natur, vielfältig aufbereitet und nah genug für einen abwechslungsreichen Tagesausflug.

Dazu passt ein Extratipp: Mit dem Kassabon bzw. Eintrittsticket des ersten besuchten Schlosses bekommen Sie 2 Euro Rabatt auf den Eintritt (Tagesticket) jedes weiteren Schlosses (inkl. NÖ Landesausstellung im

Schloss Marchegg). Ganz nach dem Motto: Kennen Sie eins, wollen Sie alle! Schloss Hof und Niederweiden

Schloss Hof bietet auch im Herbst ein buntes Programm für die ganze Familie. Am 8. und 9. Oktober findet das Herbstfest statt. Es werden ein Herbstmarkt, regionale Kulinarik, stimmungsvolle Musik, Alpaka- Wanderungen, Ponyreiten, Kutschenfahrten, eine Herbstbastelwerkstatt und Kürbisschnitzworkshops geboten. Die Herbstferien vom 22. bis 31. Oktober stehen ganz im Zeichen von Halloween. Ein Gruselirrgarten, eine Gespenster-Bastelwerkstatt, lustig-schaurige Spielestationen und vieles mehr garantieren jede Menge Gruselspaß. Bis 1. November ist noch die Sonderausstellung „Kaiserliche Tafelschätze“ zu sehen. Diese präsentiert auf Schloss Hof und Schloss Niederweiden wahre Schätze aus der ehemaligen kaiserlichen Hofsilber- und Tafelkammer der Wiener Hofburg. Wertvolle und erlesene Speise- und Dessertservices sowie prunkvolle Tafelaufsätze geben Einblicke in die Fest- und Alltagskultur am Kaiserhof. Die Schau wirft auch einen spannenden Blick hinter die Kulissen und zeigt die vielfältigen Aufgaben der Hofwirtschaft und den unglaublichen Aufwand, der hinter der opulenten zeremoniellen Hofhaltung stand.

www.schlosshof.at Schloss Eckartsau

Schloss und Schlosspark zeigen sich von ihrer bunten Seite. Die fast hundert verschiedenen Baumarten

färben sich in wunderschön feurigen Abschiedstönen und laden zu einem stimmungsvollen Spaziergang mit

genussvollem Ausklang im Schloss Café ein. Auch das Schlossprogramm zeigt helle Lichtblicke:

Komödiantisch-musikalisch wird es am 2. Oktober, wenn bei Pergolesis Oper „La Serva Padrona“ ein reicher

alter Junggeselle von seiner resoluten jungen Dienerin überlistet wird, ihn zu heiraten.

Naturpädagogik mit Spitzentechnologie wird beim „Open Spähikel“ erlebbar. Am 16. Oktober ermöglicht

der mobile Hightech-Beobachtungswagen ein Naturerlebnis mit allen Sinnen (Voranmeldung erforderlich).

Von Mitte Oktober bis Mitte November wird es (Theater-) abenteuerlich! Gemeinsam mit dem immersiven

Theaterensemble „Nesterval“ werden Schlossgäste selbst zu den Akteuren der Geschehnisse im Winter

1918 im Schloss Eckartsau. Sie werden gleich zu Beginn in Hofstaat oder Bedienstete eingeteilt und

erkunden die fiktiv/reale Geschichte der Familie Nesterval. Mit ein bisschen Glück können über die

Warteliste an einem der 17 Abende noch Restkarten ergattert werden. Wir halten die Daumen!

www.schlosseckartsau.at Schloss Marchegg

Geheimnisse lüften: Noch bis 13. November haben Sie die Möglichkeit, im Schloss Marchegg die

Niederösterreichische Landesausstellung „MARCHFELD Geheimnisse“ zu besuchen. Von der

Schlossgeschichte bis hin zu berühmten Schlachten, von der Eiszeit bis heute, über Kultur und die enge

Beziehung zwischen Mensch und Natur – die Reise im Schloss Marchegg ermöglicht einen faszinierenden

Blick durch das Schlüsselloch auf eine beispiellose Landschaft und ihre Geschichte. Am besten lässt sich die

Ausstellung mit den Kulturvermittlungsprogrammen erleben. Führungen für Kinder- und

Erwachsenengruppen werden angeboten, ebenso die Familienführung „MARCHFELD Geheimnisse“ - jeweils

Sa/So/Ft um 14.30 Uhr, Dauer 1 h. Mit dem Guide in die Natur geht es mit der Führung „Im Reich der

Bäume“ (bis 13. November) täglich um 15 Uhr, Dauer 45 min.

Weitere Highlights im Herbst zum Thema Natur und Geschichte warten: Am 22. Oktober und 12. November

tauchen wir „Auf den Spuren des Nachtwächters“ in die Geschichte des Mittelalters ein (jeweils Start um 19

Uhr, Dauer 1,5 h). Am 29. Oktober werden „Geheimnisse der Au“ gelüftet (Start 9:30 Uhr, Dauer 3 h).

www.noe-landesausstellung.at Schloss Orth an der Donau

Das Auerlebnisgelände Schlossinsel im schlossORTH Nationalpark-Zentrum bietet auch im Herbst viel

Interessantes. Hier entdecken wir Lebensräume, Spuren, Tiere und Pflanzen der Flusslandschaft. Besonders

beliebt: die begehbare Unterwasserstation! Auch Spielbereiche zum Klettern, Balancieren und Bauen

warten. Im Aussichtsturm des Schlosses wird die Ausstellung „Von Acker und Au. Eine Zeitreise mit

Kronprinz Rudolf ins Land der Donau-Auen“ gezeigt. Begeben Sie sich auf eine Reise, die einst Rudolf oft

unternahm, von Wien bis Orth an der Donau - und entdecken Sie sowohl Unterschiede, als auch

Gemeinsamkeiten von damals und heute. Bis inkl. 1. November ist das schlossORTH Nationalpark-Zentrum

inkl. Schlossinsel täglich zu besuchen.

Zu den herbstlichen Veranstaltungshighlights im Nationalpark Donau-Auen zählen kostenfreie geführte

Wanderungen in die Orther sowie Hainburger Auen am Nationalfeiertag, 26. Oktober sowie „Halloween

mal anders“ für Familien am 31. Oktober im schlossORTH Nationalpark-Zentrum mit Tiererkundung und

Führungen, Bastel-, Spiel- und Mitmachangeboten.

www.donauauen.at Mehr zum Marchfelder Schlösserreich, Kontakte und alle Angebote online: www.schloesserreich.at

