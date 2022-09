Startseite Ipsus: Sangiovese und einiges mehr. Premiere des Jahrgangs 2018 Dynamische Ausgewogenheit pur Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Fr, 2022-09-30 11:31. Ein reinsortiger Sangiovese und Chianti Classico Gran Selezione von Anfang an. Als solcher ist der Ipsus der unkonventionelle Ausdruck wunderschöner Reben, die auf einem sanften Hügelrücken in Castellina in Chianti wachsen. Wir befinden uns auf Il Caggio, einem Gut auf etwa 350 Metern über dem Meeresspiegel, zu dem ein wertvoller Weinberg von etwas mehr als 6 Hektar mit Böden aus Alberese-Gestein und pliozänem Ton gehört, die zusammen mit einem idealen Mikroklima diesem zeitgenössischen Wein Konzentration, Struktur und Eleganz verleihen.

Winzer Giovanni Mazzei beschreibt seinen Ipsus 2018 kurz und knapp als „dynamisch und ausgewogen“.

Das Wachstumsjahr der Rebe begann mit kalten Strömungen im Dezember, dann folgten ziemlich milde Temperaturen im Januar und im Februar wieder Kälte.

Ergiebige Niederschläge in Winter und Frühjahr erlaubten es den Böden, reichliche Wasserreserven einzuspeichern. Der Sommer startete am 10. Juni: mild, mit normalen Temperaturen und vereinzelten Regenfällen, die eine reguläre Véraison ab der zweiten Julihälfte ermöglichten. Der September brachte hervorragende Temperaturschwankungen mit sonnigen Tagen und kühlen Nächten, ideal für eine perfekte phenolische Reifung und Aromenentwicklung der Trauben. Zwischen dem 22. und 26. September wurden die Trauben von Hand geerntet. 18 Mikroparzellen wurden separat vinifiziert, aus ihnen sollte später die Cuvée Ipsus entstehen. Im Keller eine Vinifikation ohne Temperaturkontrolle, zur Hälfte in Edelstahl und zur Hälfte in Holz, leichtes Unterrühren, um die Extraktion von Farbe, Aromen und seidigen Tanninen zu begünstigen.

„Wir möchten einen lebendigen, komplexen Wein erhalten“, sagt Giovanni Mazzei, „einen elektrisierenden und frischen Sangiovese, der aber auch lange lagern kann“.

Das Etikett des Ipsus zeichnet einen Weg durch die toskanische Landschaft, aber Ipsus ist auch ein nachdenklicher Weg „nach Innen". Eine Herausforderung auf der Suche nach der Essenz einer Rebe, die ein erhabenes Erbe darstellt, sie ist die DNA eines Territoriums, aber auch ein vitales Element, das mit Begeisterung immer wieder neu erzählt werden möchte. „Ipsus repräsentiert „sich selbst", einen Wein, der sich seiner eigenen Geschichte bewusst ist, aber auch autonom und mutig", führt der Winzer weiter aus. "Vielleicht haben wir deshalb ein Reh als Symbol gewählt: ein junges, wendiges, schwer fassbares, spöttisches toskanisches Reh ... das wir in diesem Cru metaphorisch eingefangen haben." Ipsus 2018 wurde wie gewohnt mit einer Auflage von nur 3000 Flaschen produziert, die in den wichtigsten Vinotheken und auf den besten Weinkarten der Welt zu finden sein werden. Den Ipsus erzeugt die Familie der Marchesi Mazzei auf dem Podere Il Caggio mit Giovanni Mazzei als Motor und Aushängeschild. Frei, edel und vital (wie das junge Reh, das ihn auf dem Seidenpapier verkörpert) ist IPSUS ein Chianti Classico Gran Selezione mit klarer Expressivität, stolz auf seine Performance, selektiv in seiner Distribution. 2018 ist der vierte Jahrgang.