Startseite Neue Online-Umfrage: Wie steht es um Pläne fürs Arbeiten im Ausland oder ein Sabbatjahr in Krisenzeiten? Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2022-09-30 09:10. Neue Umfrage gestartet: Erschweren Corona, Homeoffice, New Work, der Ukrainekrieg, die Energiekrise und Inflation Pläne, im Ausland zu arbeiten oder sich eine Auszeit als Sabbatical vom Job zu nehmen? Die beiden Informationsplattformen Auslandsjob.de (Arbeiten im Ausland) und Sabbatjahr.org (Berufliche Auszeit) haben eine neue Online-Umfrage gestartet. Sie fragen: Erschweren Corona & Homeoffice, das sogenannte "New Work", Ukrainekrieg und Inflation die Pläne, im Ausland zu arbeiten oder sich eine Auszeit vom Job zu nehmen? Welche Motive sind entscheidend? Wäre ein unbezahltes Sabbatjahr eine Alternative, wenn es mit dem Job im Ausland nicht funktioniert? Könnte ein Sabbatjahr oder eine Stelle im Ausland den Arbeitsplatz oder die Karriere gefährden? Wie sieht es mit dem Finanziellen aus in Zeiten von Inflation und Energiekrise? Inwieweit sind Befragte offen für Mischformen wie ein "Jobbatical", einer Kombination aus Sabbatical und einem Job im Ausland? Der Online-Fragebogen auf https://www.auslandsjob.de/ oder https://www.sabbatjahr.org/ ist so gestaltet, dass sowohl Personen, die sich für das Arbeiten im Ausland als auch diejenigen, die sich für ein Sabbatjahr interessieren, teilnehmen können. Am Ende der Umfrage können sich die Teilnehmenden die Ratgeber "How to Auslandsjob" und den "Sabbatical-Guide" kostenfrei herunterladen. Die Unterschiede: Auslandsjob oder Sabbatjahr (Sabbatical) Ein Auslandsjob ist immer eine bezahlte Tätigkeit, beispielsweise eine Festanstellung im Ausland, eine Entsendung als Expatriate, ein zeitlich begrenzter (Saison)-Job. Auch Working-Holidays wie Work & Travel oder bezahlte Praktika zählen dazu. Ein Sabbatjahr, auch Sabbatical genannt, ist dagegen eine in der Regel bezahlte berufliche Auszeit von meist bis zu einem Jahr. Viele Menschen legen heute ein Sabbatical ein, beispielsweise für Reisen, zur Erholung oder zur Weiterbildung, aber auch, um sich zu Hause der Familie oder einem sozialen Engagement zu widmen. Über die Online-Umfrage Die Bearbeitung der Fragen dauert etwa 10 Minuten. Wer möchte, kann auch eigene Anmerkungen zu den Fragen verfassen. Die Online-Umfrage ist anonym, die Teilnahme freiwillig. Die Dateneingabe erfolgt verschlüsselt. Die Regeln des Datenschutzes werden eingehalten. Nach Abschluss der Umfrage werden die Verfasser der Umfrage eine detaillierte Auswertung durchführen. Die beiden Fachportale Auslandsjob.de und Sabbatjahr.org sind ein Projekt der INITIATIVE auslandszeit. Kontakt: INITIATIVE auslandszeit GmbH, Frank Möller, Geschäftsführer, Berliner Straße 36, 33378 Rheda-Wiedenbrück, Tel.: +49 5242-405434-1, frank@auslandszeit.de oder per Kontaktformular auf den Homepage-Seiten von Auslandsjob oder Sabbatjahr. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: INITIATIVE auslandszeit

