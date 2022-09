Startseite Nationalparkprogrammen zu saisonalen Themen in den kommenden Wochen Pressetext verfasst von fotovymy am Do, 2022-09-29 20:34. Der Herbst ist da: Das Laub färbt sich langsam, Nebel ziehen und es wird immer

kühler. Erleben Sie die bunte Jahreszeit bei speziellen Nationalparkprogrammen zu

saisonalen Themen in den kommenden Wochen.

Wald – Auwald – Auwaldbäume

Alte Bäume sind nicht nur ein erhabener Anblick, sondern auch von unschätzbarem Wert

für die Natur. Sie bilden den Lebensraum für unzählige Organismen, bieten ihnen

Unterschlupf oder Nahrung. Erfahren Sie, wie dieses Zusammenleben in den Auwäldern

funktioniert, welche Baumarten es gibt und wie Eigenheiten und Lebenslauf sie

auszeichnen. Aufschlussreich und kurzweilig für alle, die einen genauen Blick auf die

Wälder im Nationalpark Donau-Auen werfen wollen.

Sonntag, 9. Oktober, 15 Uhr, Eckartsau

NaturKult(o)ur: Eichen, Misteln und zauberhafte Geschichten

Eine "geheimnisvoll-magische" Führung auf dem Auerlebnisgelände Schlossinsel und im

museumORTH auf den Spuren der vielfältigen Pflanzenwelt bietet spannende thematische

Bögen von Gestern bis Heute.

Sonntag, 16. Oktober 2022, 14.30 Uhr, Orth/Donau

Kostenfreier geführter Nationalpark-Wandertag an zwei Standorten

Hainburg: Wandern Sie entlang der Donau zur Ruine Rötelstein bei Hainburg. Über den

anschließenden Panoramaweg gelangen Sie wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Orth/Donau: Sie durchqueren typische Lebensräume von Harter Au und Wiesen bis zur

Weichen Au, bis Sie schließlich die Donau erreichen.

Dienstag, 26. Oktober 2022, 14 Uhr

Hainburg, Parkplatz Donaulände 2-3 beim Donaucafé

bzw. Orth/Donau, schlossORTH Nationalpark-Zentrum, Foyer

Familientipp: Halloween mal anders im schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Ein gemütlicher Nachmittag mit Tiererkundung und Führungen wartet bei freiem Eintritt.

Spiel- und Mitmachangebote, Taschenlampen- und Auwaldführungen, Rätselrallye und

Glücksrad warten auf junge verkleidete Spukgespenster, Hexen und Magier.

Montag, 31. Oktober 2022, 14 bis 17 Uhr, Orth/Donau

Information und Buchung:

schlossORTH Nationalpark-Zentrum

Tel. 02212/3555, schlossorth@donauauen.at

Näheres zum kompletten Besucherprogramm auf www.donauauen.at

Für Presserückfragen:

Nationalpark Donau-Auen GmbH, Mag. Erika Dorn

Tel.: +43 2212/3450-26, e.dorn@donauauen.at Anhang Größe nationalpark herbst klöin.JPG 1008.54 KB Über fotovymy Vorname

Walter Nachname

Vymyslicky Adresse

Bahnstrasse

11/6/25 Homepage

http://vymy.at Branche

https://pressemitteilung.ws/user/751938/edit/Information, UNCAV – United Nations Correspondents Association Vienna Komplettes Benutzerprofil betrachten