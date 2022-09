Startseite Wenn der Winter kommt: Wassertank und Wassersilo vorbereiten Pressetext verfasst von connektar am Do, 2022-09-29 19:35. Behälter zur Speicherung von Wasser sollten regelmäßig gewartet werden. Doch wie bereitet man sie auf den Winter vor? Der Experte klärt auf. Nach dem ungewöhnlich trockenen Sommer in Mitteleuropa setzt man nun auf Wasser bunkern. Wassertanks, Wassersilos und Regentonnen kommen zum Einsatz, um Regenwasser aufzufangen und für trockene Perioden zu speichern. Doch anders als im Süden sind wir in Deutschland mit zum Teil harten Wintern konfrontiert. Schnee und Frost setzen den Wasserspeichern zu - wie kann man darauf vorbereiten? Die Experten von wassertank.de fassen zusammen, wie man seinen Wassertank im Winter behandeln soll: • Regentonnen können Risse bekommen oder platzen, wenn sich das Wasser in der Tonne bei Frost ausdehnt. Darum sollten Regentonnen vor dem Winter geleert werden. Hat man eine frostsichere Regentonne aus Kunststoff, so muss diese nicht komplett entleert werden, es genügt, wenn man etwa 25% abgießt oder abschöpft. So hat das Wasser, wenn es friert, die Chance, sich auszudehnen. Damit dies aber ohne Schäden vonstatten gehen kann, muss die gefrierende Oberfläche immer wieder aufgestoßen werden. Wer dies vermeiden möchte, sollte die Tonne komplett entleeren.

• IBC Container, die beliebten Wassertanks, sind frostsicher, denn sie sind aus robustem und widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt. Allerdings bedeutet das nicht, dass man Flüssigkeiten so einfach im Container lassen kann. Vor allem Wasser dehnt sich beim Frieren stark aus und kann dann die Containerwände beschädigen. Einen IBC Tank zu entleeren, ist bei der gespeicherten Menge Wasser aber manchmal kaum möglich. Es empfiehlt sich also, den IBC mit einer entsprechenden Thermohaube zu schützen oder eine Containerheizung einzusetzen. In Gegenden, in denen es nicht oft friert und die winterlichen Temperaturen überschaubar sind, kann es auch genügen, den Container an einen sonnigen Platz zu stellen und ihn nicht direkt auf den Boden zu stellen, sondern zum Beispiel auf eine Palette. Auch diese Maßnahmen können vor Frost schützen.

• Noch weniger möglich ist es, einen Wassersilo mit mehreren zehntausend Litern Füllmenge einfach zu entleeren. Für Behälter mit diesen großen Füllmengen empfiehlt sich eine Anti-Algen-Plane, die das Frieren des Wassers im Silo verlangsamt. Zieht man diese Plane über den Beckenrand und bedeckt so das ganze Becken komplett, kann die Eisbildung sogar gänzlich verhindert werden. Dies hängt aber von den Außentemperaturen ab. Außerdem kann man Heizschläuche im Wassertank anbringen oder einen PE-Schlauch mit warmem Wasser durch den Silo führen. Nach einer ausgiebigen Frostperiode sollten aber alle Wasserbehälter unbedingt auf Schäden geprüft werden, Wassersilos lässt man am Besten vom Profi prüfen. Mehr zum Thema Wassertanks gibt es auf wassertank.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Zieglmeier Tankstellen GmbH

