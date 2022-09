Startseite billiger.de vergibt erstmals Bestpreis-Siegel für Online-Shops Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-29 14:28. billiger.de zeichnet zukünftig Onlineshops und Marktplätze mit einem Bestpreis-Siegel aus. Das Preisvergleichsportal bietet mit dieser Bewertung den Online-Kunden einen Überblick über die billigsten Anbieter, die im Vorjahr mit dauerhaft billigen Pre Karlsruhe. Das Preisvergleichsportal billiger.de zeichnet zukünftig Online-Shops und Marktplätze jährlich mit einem Bestpreis-Siegel aus. Die Bewertung der Shops gibt den Kunden einen Überblick über die billigsten Anbieter. Das Siegel soll den Marktüberblick für die Online-Kunden deutlich erleichtern und zeigt an, wo die günstigsten Preise zu erwarten sind. Das Bestpreis-Siegel erhalten Shops und Marktplätze, die im Vorjahr mit dauerhaft billigen Preisen bei den am meisten nachgefragten Produkten überzeugen konnten. „Mit immer mehr Online-Shops und Marktplätzen wird das Einkaufen im Internet für die Kunden zunehmend unübersichtlicher. Damit Online-Kunden wissen, wo Sie dauerhaft billige Produkte finden, bringen wir mit unserer Bewertung der Shops weiter Ordnung in den unübersichtlichen Markt“, erklärt Thilo Gans, Geschäftsführer der solute GmbH, die das Preisvergleichsportal billiger.de betreibt. Bereits bisher gibt billiger.de den Kunden von Online-Shops Entscheidungshilfen über den reinen Preisvergleich hinaus. Preisverläufe im Zeitablauf und der Preis-Nachfrageindex unterstützen die Kunden dabei, ihr Lieblingsprodukt zum richtigen Zeitpunkt beim günstigsten Anbieter zu erwerben. Für die Bewertung und Auszeichnung mit dem Bestpreis-Siegel analysieren die Preisexperten von billiger.de die Nachfrage und Preise von Produkten. Je relevanter ein Produkt am Markt ist, desto mehr Punkte erhält der Shop mit einem guten Preis für den Artikel im Preis-Wettbewerbsindex. Auf dieser Grundlage zeichnen die Preisexperten die besten und günstigsten Shops mit dem Bestpreis-Siegel aus. Die Unterscheidung zwischen Marktplätzen und Shops wird vorgenommen, da die Analyse die Relevanz und den Umfang des Produktsortiments berücksichtigt. Da das Sortiment auf dem Marktplatz viel größer ist, würden die Angebote einzelner Shops nicht adäquat dargestellt und bewertet.

Gekürt werden je zehn Gewinner – jeweils fünf Online-Shops und fünf Marktplätze – aus 14 verschiedenen Produktkategorien. Die Gewinner werden auf der Seite www.billiger.de/bestpreissiegel vorgestellt. Allen Siegern werden sowohl Siegelgrafik als auch Code-Snippets für eine Integration des Siegels in die eigene Website zur Verfügung gestellt. „Interessanterweise sind auch kleinere Shops bei den auszeichnungswürdigen Anbietern vertreten. Es gibt einige verblüffende Überraschungen, beispielsweise wenn Shops bei Sortimenten vorne stehen, mit denen man sie zunächst nicht in Verbindung bringt. Das zeigt, dass etwas Recherche vor einem Kauf und ein Preisvergleich bares Geld wert sind“, erläutert Thilo Gans. Als Beispiel nennt er den Elektrohändler Saturn, der im Bereich Lebensmittel & Getränke vorne landet. Gepunktet hat Saturn vor allem mit zahlreichen guten Kaffee-Angeboten, die stark nachgefragt sind. Aber auch Tee und Sirup werden von Saturn oft billig angeboten. Die Bewertungskriterien der Preisexperten Das wichtigste Kriterium für das Siegel sind die billigsten Preise im Vergleich zu den Mitbewerbern. Dabei bewertet billiger.de nicht irgendwelche Preise, sondern betrachtet gezielt die beliebtesten Produkte auf dem Markt. Und das über den Zeitraum des zurückliegenden Jahres. Wichtig für die Bewertung sind außerdem ein umfangreiches Sortiment in der jeweiligen Kategorie und positive Kunden-Bewertungen der ausgezeichneten Shops. Durch die zusätzliche Shopprüfung von billiger.de kaufen die Kunden nicht nur billig, sondern auch sicher. Hintergrund: Bestpreis-Siegel: https://www.billiger.de/bestpreissiegel Preis-Nachfrage-Index: https://www.billiger.de/data Smartes Online-Shopping ist die Mission der solute GmbH mit ihren Kernmarken billiger.de und shopping.de Online-Shopping ist seit 15 Jahren die Leidenschaft der rund 170 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen steckt sein Know-how auch in die vier Eigenmarken. Bei der solute GmbH arbeiten alle gemeinsam daran, innovative Produkte mit Mehrwert zu entwickeln und mit modernsten technologischen und nutzerfreundlichen Lösungen am Markt zu etablieren. Ziel ist es, das Angebotsportfolio für die User, Online-Shop-Kunden und Partner stetig zu erweitern und zu verbessern. billiger.de ist Deutschlands bekanntester Preisvergleich mit mehr als 50 Mio. Angeboten, 1 Mio. Produkte, 22.500 Shops und 300.000 Besuchern täglich. shopping.de bietet exklusive Markenprodukte bis zu 70 % günstiger und präsentiert über 1,5 Millionen Artikel von mehr als 11.000 Marken. Firmenkontakt

billiger.de

Diskurs Communication

Zeppelinstraße 15

76185 Karlsruhe

+49 30 2023536-11

presse@billiger.de

http://www.diskurs-communication.de Pressekontakt

Diskurs Communication GmbH

Jürgen Scheurer M.A.

Scheurer M.A.

68753 Waghäusel

+49 7254 951225

solute@diskurs-communication.de

http://www.diskurs-communication.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten