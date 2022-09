Startseite Energiesparende Wärmegewinnung in unsicheren Zeiten. Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-29 12:31. Bei steigenden Energiekosten ist eine Wärmepumpe im Vergleich zu herkömmlichen Energieträgern eine perfekte Alternative. Nicht nur die Tatsache, dass die Wärmepumpe ganz ohne Gas oder Öl Ihr Haus mit Wärme versorgt ist ein Pluspunkt. Sie können dieses Heizsystem in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage sogar bestenfalls ganz ohne den Zukauf von elektrischem Strom betreiben. Könnte eine Wärmepumpe für Sie also das passende Heizkonzept bieten? Um Interessierte zu beraten und bei ihrer Kaufentscheidung zu unterstützen, bietet ihre-waermepumpe.de ein kostenloses eBook zum Download an. Dort erfahren Sie auf 82 Seiten alles Wichtige vom Angebot bis zur Inbetriebnahme des neuen Heizsystems. Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe! Es gibt unterschiedliche Arten von Wärmepumpen, welche als Heizlösung geeignet sind - abhängig von der Art Ihres Gebäudes und der Umgebung. Um die richtige Entscheidung für ein bestimmtes System zu treffen, sollten Hausbesitzer die Vor- und Nachteile der einzelnen Wärmepumpen-Typen kennen. Das Buch "IHRE-WÄRMEPUMPE" informiert über die Vorteile von Wärmepumpen, über mögliche Förderungen und zu erwartende Kosten. Die LeserInnen erfahren, welche Arten von Wärmepumpen existieren, wie viel Platz sie benötigen und unter welchen Bedingungen die Systeme am effizientesten arbeiten. Außerdem beinhaltet das eBook detaillierte Informationen darüber, wie man eine Wärmepumpe für das eigene Zuhause plant und welche wichtigen Punkte es dabei zu bedenken gilt. Die Kombination von Wärmepumpen mit Solaranlagen (https://ihre-waermepumpe.de/grundlagen-und-technik/waermepumpen-als-hybr...) und auch die Nutzung von Fußbodenheizungen wird ebenfalls erläutert ( Infos dazu hier (https://ihre-waermepumpe.de/Grundlagen-und-Technik/fussbodenheizung.html)). Eine Checkliste zur Planung rundet das Buch ab und stellt konkrete Hilfen zur Verfügung. Wärmepumpen haben deutliche Vorteile, die für viele Menschen im Sinne des Klimaschutzes immer wichtiger werden: - Sparen: bis zu 100 % an fossilen Brennstoffen

- Unabhängigkeit von Öl- oder Gaspreisen

- Förderungen bei Alt- und Neubau

- Flexibilität: Eine Wärmepumpe kann auch als Klimaanlage genutzt werden Interessiert Sie das Thema? Benötigen Sie umfassende Informationen zum Thema Wärmepumpen? Dann laden Sie doch das eBook kostenlos herunter: https://ihre-waermepumpe.de/ Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 10 Jahren über Energiekonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt auf Umwelttechnologien wie der Photovoltaik, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und Abwassertechnik. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen. Kontakt

scon-marketing GmbH

Jascha Schmitz

Im Sundern 1

59929 Brilon

029619859009

info@ihre-waermepumpe.de

