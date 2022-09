Startseite Ivalua beschleunigt digitale Transformation von Bahlsen Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-29 11:48. Ivalua, ein weltweit führender Anbieter von Spend-Management-Lösungen (http://www.ivalua.com/) hat Bahlsen als neuen Kunden gewonnen. Der Süßgebäck-Hersteller hat sich für die Source-to-Pay (S2P) Lösung von Ivalua entschieden, um seine Beschaffungsprozesse zu digitalisieren. Bahlsen mit Sitz in Hannover ist ein traditionelles, erfolgreiches und modernes Familienunternehmen. Mit seinen Dachmarken Bahlsen, Leibniz und PICK UP! ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter von Süßgebäck in Deutschland und ganz Europa. Die Bahlsen Gruppe umfasst mehrere Unternehmen mit insgesamt rund 2.880 Mitarbeitern an über 11 Standorten. Bahlsen hat erkannt, dass die digitale Transformation für den Erfolg des Unternehmens entscheidend ist. Um seine Prozesse zu standardisieren und zu digitalisieren, war das Unternehmen auf der Suche nach einer neuen Beschaffungslösung für die gesamte Gruppe, die den kompletten Einkaufsprozess für indirekte Materialien, Dienstleistungen und Anlagen, einschließlich Ausschreibungen und Lieferantenbewertung, abwickelt. Die Wahl fiel auf Ivalua aufgrund der unübertroffenen Flexibilität seiner Plattform und der Vertrauenswürdigkeit des Gesamtpakets, das durch die Expertise eines Implementierungspartners unterstützt und durch eine Reihe von nahtlosen Integrationen ergänzt wird. "Ivalua wird eine entscheidende Rolle bei der Harmonisierung der Beschaffung unserer indirekten Materialien und Dienstleistungen spielen", sagte Cordula Rechta, Einkaufsleiterin Indirekte Materialien bei Bahlsen. "Die Fähigkeit, die Plattform auf unsere spezifischen Anforderungen zuzuschneiden, sowie die Integration mit anderen ERP-Systemen und eine intuitive Benutzererfahrung waren bei unserer Entscheidung für Ivalua ausschlaggebend." "Bahlsen hat die Notwendigkeit erkannt, Prozesse zu standardisieren, um so die Effizienz mithilfe eines neuen, zentralisierten Beschaffungsinstruments für seine führenden Marken zu verbessern", sagte Dan Amzallag, Chief Operating Officer (COO) von Ivalua. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere agile und ganzheitliche Lösung die digitale Transformation von Bahlsen beschleunigen wird". Über Ivalua

Ivalua ist ein führender Anbieter von Cloud-basierten Spend-Management-Lösungen. Die umfassende und durchgängige Plattform ermöglicht es Unternehmen, alle Ausgabenkategorien und alle Lieferanten effektiv zu verwalten, die Rentabilität zu steigern, die ESG-Performance zu verbessern, Risiken zu minimieren und die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern. Ivalua genießt das Vertrauen von Hunderten der weltweit angesehensten Marken und wird von Gartner und anderen Analysten als führendes Unternehmen anerkannt. Weitere Informationen unter https://de.ivalua.com . Folgen Sie uns unter https://twitter.com/ivalua . Firmenkontakt

