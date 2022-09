Startseite Preis für die originellste Weinkarte der Welt geht auf die sizilianische Insel Salina Pressetext verfasst von memo@thurner-pr.com am Do, 2022-09-29 11:38. Die Karte der Wine Bar der Tenuta Capofaro auf Salina im Besitz der Familie Tasca d’Almerita prämiert als “The Most Original Wine List in the World” 2022 von The World of Fine Wine, einem von Kennern großer Weine geschätztes englisches Magazin September 2022 - Tenuta Capofaro, Insel Salina – Laut der Zeitschrift The World of Fine Wine ist das die innovativste Weinkarte der Welt des Jahres 2022. Wir sprechen über die Karte der Tenuta Capofaro, einen der fünf Betriebe der Familie Tasca d’Almerita. „Erfolgreiche Weinkarten“ – argumentiert Neil Beckett, langjähriger Mitherausgeber des Magazins – „zeigen nicht nur eine profunde Kompetenz der Branche, sondern auch die Erfahrung und Passion ihrer Autoren“. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird nach einer strengen Auswahl durch eine internationale Jury verliehen. Sommelier-Weltmeister, Master-Sommeliers, Masters of Wine und hochqualifizierten Weinautoren treffen eine strenge Auswahl und vergeben die prestigeträchtige Auszeichnung und prämieren die Karten mit einer ungewöhnlichen Auswahl an Weinen oder eines besonderen, sie prägenden Charakters. „In der Bedeutung der Weingeographie liegt die ursprüngliche Botschaft, die wir durch diese Weinkarte unseres Wine Bar & Ristorante vermitteln wollen.“ Was Wein unserer Meinung nach magisch macht, ist seine Fähigkeit, den Herkunftsort zu beschreiben. Die Weine, die uns gefallen und uns begeistern, sind diejenigen, die in der Lage sind, ihre Herkunft auszudrücken. Die von Giulio Bruni entwickelte Weinkarte ist ein Weinatlas, der die geografische Verbindung betont und den Wein zwischen Breiten- und Längenkreisen platziert "- sagt Alberto Tasca, der das Familienunternehmen leitet und die achte Generation der Familie Tasca d'Almerita repräsentiert. „Als wir 2001 nach Capofaro kamen, um unser Hotel-Projekt aufzubauen, haben wir mit dem Weinberg begonnen, geleitet von dem Wunsch, die am besten geeigneten Sorten der Gegend aufzuwerten. Diese Auszeichnung würdigt heute unsere Arbeit, die darauf abzielte, uns zu einem Kontaktpunkt zwischen Wein und Umgebung zu machen. Ich freue mich, dass Sizilien wieder einmal den Olymp der Weinwelt erreicht hat“. Capofaro entstand aus der Liebe der Familie Tasca d'Almerita zum Weinberg und zum Meer. Ein malerisches Anwesen auf der Insel Salina, das für Freunde, Gäste und Reisende mit Geschmack im Namen bester mediterraner Gastfreundschaft konzipiert wurde. Nur wenige Orte im Mittelmeer haben den unvergleichlichen Charme dieses Landstreifens mit seinen zum Meer hin abfallenden Reihen von Malvasia-Reben . Er thront auf einer Klippe mit Blick auf einen kobaltblauen Horizont, aus dem die Silhouetten von Stromboli und Panarea hervorragen. Capofaro - Mitglied von Relais & Chateaux - hat ein "Gefühl" geschaffen, das weit über die Struktur eines Resorts oder Inselhotels hinausgeht: Es ist ein Ort für die Seele und ein einzigartiges Weinziel mitten im Mittelmeer. Vielleicht das spektakulärste von allen. "Nach jahrelanger Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung einiger Weinkarten und einmal auf Sizilien angekommen, machte mir das Mittelmeer sofort klar, dass diese etwas starren Schemata, nach denen die Weinkarten immer konzipiert wurden - mit der klassischen Trennung zwischen Weiß- / Rot- / Schaumweinen – für mich nicht mehr galten "- erklärt der junge Giulio Bruni, Sommelier von Tasca d'Almerita und Manager von Tenuta Capofaro“. „Wir mussten zum Konzept der Weingeographie zurückkehren, derjenigen, die von Jacky Rigaux mit seiner Abhandlung über die geosensorische Verkostung eingeführt wurde. Diese Karte ist ein kleiner vinografischer Atlas - sagt Giulio Bruni - das Ergebnis der Notwendigkeit, die Werte des Ortes, an dem der Wein entstanden ist zu übermitteln; eine Auswahl von Produzenten, die im Einklang mit unseren Werten die Identität des Gebiets respektieren, in dem sie tätig sind " Auf Capofaro ist die Natur in all ihren Elementen souverän, und Tasca d'Almerita ist ihr aufmerksamer Hüter. Die Weinberge mit Blick auf das kristallklare Meer, die in schattigen Ecken verstreuten Gemüsegärten und Wiesen, die kleinen weißen Häuser, die sich in die äolische Landschaft einfügen: Capofaro ist nicht nur ein paradiesisches Fleckchen Erde sondern vor allem ein harmonisches Ökosystem. Hier bildet der Weinberg „Anfiteatro di Capofaro“ eine grüne und spektakuläre Muschel im Zentrum des Anwesens, die natürliche Kulisse für eine der spannendsten Weinbars im Mittelmeerraum und sicherlich die begehrteste der Äolischen Inseln. Anhang Größe Tasca d'Almerita_Tenuta Capofaro_Relais&Chateaux ©AnneEmmanuelleThion.jpg 779.77 KB Über memo@thurner-pr.com Komplettes Benutzerprofil betrachten