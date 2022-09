Startseite Keynote Speaker und Finanzberater Jean Meyer feiert Jubiläum Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2022-09-29 08:06. "Sparen war gestern. Investieren ist heute!", so lautet das Motto des Keynote Speakers Jean Meyer (https://jeanmeyer.de/). Seit fast 30 Jahren arbeitet der Vortragsredner als Finanzberater und hat jeden seiner Kunden erfolgreich durch den Finanzdschungel navigiert. "Meine Kunden kommen zu mir, weil sie lernen wollen, wie sie mit ihrem Geld richtig umgehen und - natürlich - auch mehr daraus machen können", erklärt der Keynote Speaker. Laut dem Vortragsredner seien viele Menschen schon so achtsam, dass sie am Ende des Monats nicht ihr gesamtes Geld ausgegeben haben und einen Teil sparen können. "Rund 50 Prozent der Deutschen sparen einen Teil ihres Gehalts", meint der Finanzberater. Doch auf der Bank ist Geld so effektiv wie die Maske in einem überfüllten Zug - "Nämlich gar nicht", so Jean Meyer. Auf der Bank liege das Geld, ohne dass es gewinnbringend weiterarbeiten kann. "Wenn Sie Ihr Geld investieren, können Sie es vermehren, ohne dafür zusätzlich arbeiten zu müssen", sagt der Finanzberater und Vortragsredner. Geld bekommen, ohne dafür zu arbeiten - wer würde dazu nein sagen? Tatsächlich eine ganze Menge. Sobald das Wort "Börse" fällt, kann man den Angstschweiß im Raum riechen und angstvolles Zittern in den Reihen sehen. Die böse Börse, ein schwarzes Loch für Ihr Vermögen und so schwierig zu verstehen wie die Quantenfeldtheorie. "Ein fataler Irrtum", warnt der Keynote Speaker. Laut Jean Meyer sollen Sie auch nicht Ihr gesamtes Vermögen an der Börse investieren, aber mit etwas Hintergrundwissen und der richtigen Strategie sei die Börse keine Gefahrenquelle für Ihr Geld, sondern ein Brunnen der Hoffnung. An seinen Erfolg als Finanzberater anknüpfend gründete Jean Meyer 2021 den Aktiendachfonds Aaapollo 11 Global (https://aaapollo11.de/). "Als Dachfonds investieren wir - unserer Meinung nach - in die besten Aktienfonds und Fondsmanager weltweit", berichtet der Keynote Speaker und Finanzberater. Jean Meyer und seine Kolleginnen und Kollegen beraten und betreuen Kunden und deren Vermögen und nehmen ihren Kunden die Börsenangst. "Die Börse wird von vielen Menschen unnötig gefürchtet. Meiner Meinung nach ist das alles eine Frage der Bildung", erklärt der Vortragsredner und Finanzberater und fügte hinzu: "Finanzielle Freiheit und Sicherheit fangen für mich mit Bildung an. Wenn Sie wissen, wie die Börse funktioniert und wie Sie mit Ihrem Geld richtig umgehen müssen, dann erkennen Sie, welches Potenzial im Investieren steckt." Das berühmt-berüchtigte Verlustrisiko gebe es laut Jean Meyer nicht nur an der Börse. "Das beste Beispiel ist die Inflation. Auch auf einem Bankkonto können Sie Ihr Geld verlieren", meint der Keynote Speaker. Allerdings warnt der Vortragsredner auch: "Investieren ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Wer seinem Geld nicht mindestens fünf Jahre Zeit gibt, um zu wachsen, sollte es gar nicht erst anlegen." Schnell viel Geld verdienen sei ein Mythos, der ungefähr so wahrscheinlich sei wie ein Lotto-Gewinn, meint der Finanzberater (https://de.wikipedia.org/wiki/Finanzberater). Deshalb hat Jean Meyer beschlossen, als Vortragsredner sein Wissen, seine Erfahrungen und seine Methoden weiterzugeben. "Sie müssen kein Finanzguru sein, um Ihr Geld sinnvoll anzulegen und zu vermehren. Alles, was Sie dazu benötigen, ist die richtige Einstellung und eine effektive Strategie", so der Keynote Speaker. Seit fast 30 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann. Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankbetriebswirtschaft und machte sich schon im Alter von 22 Jahren als unabhängiger Finanzberater mit der "Finanzhaus Meyer AG" bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Jean Meyer ist Initiator und Fondsmanager des Aktiendachfonds Aaapollo 11 Global. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und der Fischerei. Er setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt. Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen drei Büchern "Glücksfaktor Geld", "Die 25 besten Finanzberater Deutschlands" und "Aaapollo 11 Global - Die Geschichte eines Aktienfonds" weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein. In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein. Firmenkontakt

