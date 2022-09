Donau Kreuzfahrt im Advent lockt mit besonderen Highlights

Die Landschaften entlang der Donau zu bereisen, ist eine der beliebtesten Reiserouten überhaupt. Am komfortabelsten ist diese Reise, wenn man sie auf einem Kreuzfahrtschiff unternimmt. Aber nicht nur die beeindruckenden Landschaften machen eine Donaukreuzfahrt zu einer gelungenen Urlaubsreise. An der Donau liegen auch einige der interessantesten Metropolen Europas. So kann man auf einer Donaukreuzfahrt interessante Aspekte der europäischen Geschichte und die bewegte Vergangenheit der Hauptstädte entlang der Donau entdecken. Und schließlich punkten Donaukreuzfahrten mit ihrer vergleichsweise kurzen Anreisezeit. Wer sich also für eine Donaukreuzfahrt entschieden haben sollte, hat damit eine wirklich gute Wahl getroffen. Ein Highlight sind die romantischen Flusstäler und geschmückten Metropolen natürlich insbesondere zur Weihnachtszeit. Die Stimmung in Wien, Budapest und Bratislava zur Adventszeit mit den Weihnachtsmärkten lädt zum Bummeln und Genießen ein. Beim Kreuzfahrtspezialisten rivers2oceans-kreuzfahrten.de findet man solche stimmungsvollen Donau Kreuzfahrten und so kann man sich schon jetzt auf die kommende Adventszeit freuen.

Flussreise in weihnachtliche Metropolen – Donaukreuzfahrt nach Wien und Budapest

Zum Beispiel startet von Passau aus die „1AVista Advents Kreuzfahrt 2022 Christkindlmärkte“, passiert in aller Ruhe die wunderbare Landschaft der Schlögener Schlinge und nimmt Kurs auf Wien. In der österreichischen Hauptstadt steht der erste Landgang auf dem Programm und die Passagiere können einen idyllischen Weihnachtsmarkt besuchen oder das romantische Flair genießen, bevor die Donaukreuzfahrt weitergeht. Nach der Passage von Esztergom folgt ein Stopp in der ungarischen Metropole Budapest. Neben zahlreichen Sehenswürdigkeiten kann man den Weihnachtsmarkt am Vörösmarty Platz besuchen. Es ist der größte Weihnachtsmarkt der Stadt, der sogar über eine Konzertbühne und Animationen verfügt und zu den schönsten in Europa gehört. In kleinen Holzhäuschen bieten lokale Handwerker ihre Kunstwerke an. Noch mehr weihnachtliche Stimmung erwartet die Passagiere in Bratislava. Auch auf den Weihnachtsmärkten der slowakischen Hauptstadt kann man Kunsthandwerk, Weihnachtsdekoration und vieles mehr kaufen sowie das kulinarische Angebot genießen. Bevor die Donaukreuzfahrt endet, genießen die Passagiere noch die Fahrt durch die beeindruckende Flusslandschaft der Wachau und machen einen Stopp in Melk.

Adventszeit auf dem Schiff: Donaukreuzfahrt mit Festtagsambiente

Die Donaukreuzfahrt ist jedoch nicht nur wegen ihrer Landgänge eine gelungene Urlaubsreise, auch an Bord können die Gäste den Service einschließlich vieler Inklusivleistungen in vollen Zügen genießen. Bei hervorragender Kulinarik und einem festlichen Kapitänsdinner kann man sich entspannen und genussvoll schlemmen. Die Reisekasse wird darüber hinaus mit dem bereits im All Inclusive Kreuzfahrtpreis enthaltenen Getränkepaket geschont. Eine deutschsprachige Reiseleitung steht bei Fragen und Wünschen zur Verfügung. Abgerundet wird die Zeit an Bord mit einem vielfältigen Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm auf dem Schiff.

Das Reiseunternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. ist ein Vermittler von Kreuzfahrtreisen. Die Reisen, die von namhaften Reedereien durchgeführt werden, kann man auf dem unternehmenseigenen Reiseportal des Reisevermittlers finden. Zu allen Angeboten gibt es detaillierte Informationen zu den Routen, den Leistungen und den Schiffen. Auf Wunsch bietet das Reiseunternehmen bei der Planung einer Schiffsreise eine persönliche Beratung.

