270 Mio. Nutzer können direkt aus Teams drucken - ohne Umweg über Download oder PDF

Das ezeep Blue Office-Add-In sorgt erstmals für nahtloses Teams-Drucken von Word- und Excel-Dateien ohne vorherigen Download oder Erzeugen einer PDF

Druckmanagementexperte ThinPrint stellt ab sofort ein Office-Add-In für Microsoft 365 und damit für Microsoft Teams zur Verfügung. Damit ist ein Drucken von Word- und Excel-Dokumenten direkt aus dem Teams-Chat heraus möglich.

Microsoft Teams ist eine der am weitesten verbreiteten Anwendungen in Unternehmen. Mehr als 270 Millionen Menschen weltweit nutzen nach Angaben von Microsoft die Teams-Anwendung für Chats und Meetings. So praktisch und schnell die Anwendung für die Zusammenarbeit ist, so umständlich ist sie, wenn es ums Drucken geht. Dokumente, die in Teams geteilt werden, kann man nicht direkt drucken, sondern muss sie vorher herunterladen, wieder öffnen und an den Drucker seiner Wahl senden. Alternativ wird bei der Auswahl des Menüpunkts "Drucken" automatisch ein PDF erstellt, das man dann an den Drucker schicken kann.

Ein Office Add-In von ezeep Blue sorgt nun für eine Abkürzung dieser umständlichen Verfahren. Word- und Excel-Dokumente können direkt aus Teams gedruckt werden. Das Add-in kann einfach über den in Teams integrierten AppSource Store installiert werden. Sobald das Office-Add-in installiert ist und die Drucker mit einem ezeep Blue-Konto verknüpft sind, kann der Druck sofort ausgelöst werden. Ohne vorherigen umständlichen Download und nochmaliges Öffnen des Dokuments. Das Drucken funktioniert nicht nur in Teams, sondern auch in den Desktop- und Online-Versionen von Word und Excel.

"Mit diesem Add-In runden wir unser Angebot für Microsoft ab und unterstützen neben Azure Virtual Desktop und Cloud PC nun auch Office 365", so Charlotte Künzell, CEO der ThinPrint GmbH. "Diese nahtlose Integration von ezeep Blue auf Basis unserer JavaScript-Bibliothek ezeep.js zeigt eindrucksvoll, wie einfach und elegant mit unserer Lösung Druckfunktionen in jede beliebige Webanwendung integriert werden können."

Nähere Informationen zum Teams-Drucken bzw. zum Drucken aus Office 365 in unserem Video: https://ezeep.io/teamsdemo

Einen kostenlosen Account können Sie sich hier anlegen: https://www.ezeep.com/de/test/

Über ezeep

ezeep ist die Zukunft des Druckens. Mit ezeep wird das Drucken dramatisch vereinfacht. Jedes Gerät kann auf jeden Drucker drucken - ob von Desktops, Smartphones, Tablets oder sogar per Drag & Drop über jedes browserfähige Gerät.

Konsumenten drucken natürlich unbegrenzt kostenlos auf dem eigenen Drucker sowie - je nach Anbieter - kostenlos oder kostenpflichtig auf fremden Druckern. Dabei ist das Drucken so einfach wie ein Telefonanruf, so dass jeglicher Anwender-Support entfällt. Unternehmen können dank ezeep die Infrastruktur-Anforderungen an ihre Druckerlandschaft für Niederlassungen weltweit senken und die Administration drastisch vereinfachen. So sinken die Gesamtkosten für die Bereitstellung von Druckern deutlich.

Coworking Spaces, Universitäten, Messen, Bahnhöfe, Flughäfen oder Kioske können ihre Drucker mit einem Klick nicht nur öffentlich zur Verfügung stellen, sondern sehr einfach die Ausdrucke abrechnen. Gleiches gilt für Privatanwender oder Cafes, die ihren Drucker mit anderen teilen möchten. Drucker werden so von Kostenverursachern zu Einnahmequellen.

Offene Schnittstellen ermöglichen Integrationen mit existierenden Lösungen für z.B. User- und Ressourcen-Management, Kostenkontrolle oder Compliance-Monitoring für maximale Kostenersparnis durch Automatisierung. Ein stetig wachsendes Ökosystem an Standardintegrationen durch Entwicklungspartner macht diese Vorteile auch für weniger technik-affine Nutzer verfügbar.

Durch gesenkte Kosten, den Wegfall jeglicher technischer Anforderungen und der Möglichkeit, fremde Drucker jederzeit nutzen zu können, stellt ezeep sicher, dass Menschen in Zukunft einfach und schnell und an nahezu jedem Ort drucken können, aus welchem Grunde auch immer sie es sich wünschen. ezeep setzt sich dafür ein, dass der CO2-Fußabdruck des Druckens minimiert wird und dass das gedruckte Papier eine sinnvolle, produktive und verantwortungsvolle Alternative zur Informationsaufnahme am Bildschirm darstellen kann.

Firmenkontakt

ThinPrint GmbH

Silke Kluckert

Alt Moabit 91

10559 Berlin

030-4081 98-725

silke.kluckert@thinprint.com

www.ezeep.com

