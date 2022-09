Startseite Ton, Wachs & Feuer - Linda Hamkens Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2022-09-28 09:30. Am 9. Oktober 2022 um 11 Uhr eröffnet die Galerie Tobien in Husum die Jubiläumsausstellung Ton, Wachs & Feuer der Künstlerin Linda Hamkens. Anlässlich des 80. Geburtstags von Linda Hamkens bietet diese Ausstellung bis zum 19. November einen Überblick über die Schaffensperioden und das Werk der norddeutschen Künstlerin. Sie zählt zu den langjährigen Künstlerinnen der Galerie Tobien und wird bei der Eröffnung anwesend sein. Der Kulturjournalist und Kunsthistoriker Dr. Jens Rönnau wird in die Ausstellung einführen. Linda Hamkens wurde als Kriegskind 1942 im Ruhrgebiet geboren. Ihr Wunsch nach einer künstlerisch-handwerklichen Ausbildung wurde innerfamiliär als "brotlose Kunst" abgelehnt. Sie bildete sich jedoch autodidaktisch fort und gründete 1973 ihre eigene Keramik-Werkstatt. Von nun an trägt die Keramik einen wesentlichen Anteil an Linda Hamkens künstlerische Entwicklung bei. Seit geraumer Zeit setzt Linda Hamkens Ihre Ideen auch in Bronze um. In einer Gießerei absolvierte sie ein Arbeitspraktikum. 2011 zeigte sie erstmals öffentlich Bronze-Skulpturen. Fasziniert von den freien Gestaltungsmöglichkeiten, die das Material Metall liefert, folgt sie diesem Weg. Um 2011 entstehen auch ersten Materialbilder und der Gebrauch von Verpackungsmaterialen wie Pappe, Papier, Rinde und Folien halten Einzug in ihr Werk. Thematisch begreift Linda Hamkens ihre Materialbilder als "Menetekel einer katastrophalen und bedrohten Welt". Verstärkt während der Corona-Krise weisen teils humorvoll-skurrile Upcycling-Collagen auf die globale Bedrohung durch den Klimawandel, entgrenzte Finanzmärkte und Epidemien hin. Am Sonntag, den 6. November um 11 Uhr führt die Künstlerin durch die Ausstellung. Es ist ein magischer Prozess, der aus einem Wachsabguss einer Tonfigur eine Bronze werden lässt. Am 6. November wird Linda Hamkens davon erzählen. Mehr Informationen unter: https://galerie-tobien.de/linda-hamkens/ Öffnungszeiten

Die Galerie Tobien feierte 2020 ihr 40jähriges Bestehen. 1980 von Joachim Tobien gegründet trat 1990 seine Tochter, Marid Taubert, in das Unternehmen ein und übernahm 2010 die Geschäftsführung. 2018 eröffnete die Galerie Tobien in Sankt Peter-Ording eine zweite Galerie. Zeitgenössische Kunst bestimmt das Programm der Galerie Tobien. Angeboten werden Norddeutsche Realisten, Werke der klassischen Moderne, grafische Werke sowie Bildhauerei.??Die Galerie Tobien richtet in Husum circa 5 Ausstellungen im Jahr mit einer Laufzeit bis zu 2 Monaten aus.? https://galerie-tobien.de/

