Startseite s'Bussle GmbH aus Dettingen feiert 20-jaehriges Bestehen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2022-09-28 07:07. Erfolg auf ganzer Linie - seit 20 Jahren ist der Fahr- und Transportdienst s'Bussle GmbH aus Dettingen für seine Kunden aus dem privaten und gewerblichen Bereich in der Region Metzingen, Bad Urach, Schwäbische Alb, Reutlingen, Tübingen bis Stuttgart im Einsatz. Mit der Idee, Menschen zur Mobilität zu verhelfen, wurde das Unternehmen 2002 durch Günter Klingele gegründet. Seither legt der Fahrdienst ein starkes Wachstum hin, das sich sehen lassen kann. Der einstige Ein-Mann-Betrieb ist inzwischen auf 28 Mitarbeitende angewachsen, die den täglichen Transport von Menschen aller Altersgruppen sichern. Seit einigen Jahren steuert Nicole Hau das Unternehmen und baute mit ihrem Team den Kundenstamm weiter aus. So nutzen bereits mehr als 100 Dauerfahrgäste, teilweise mehrmals täglich, den Service der s'Bussle GmbH. Zu den bald 10.000 Dauerfahrten pro Jahr kommen noch viele weitere Service- und Einzelfahrten durch Privatpersonen und Firmenkunden hinzu. Neben der Personenbeförderung für soziale Einrichtungen wie Altenheime, Schulen oder Großkunden, wie der Bruderhaus Diakonie, stehen auch Privat- und Ausflugsfahrten auf dem Programm. Der Wunsch vertrauensvoll und pünktlich zum Flughafen, Bahnhof oder im Bedarfsfall auch zu einem Krankenhaus- oder Arzttermin zu kommen wird immer stärker. Und auch der Fuhrpark wächst. Momentan stehen 16 Fahrzeuge zur Verfügung. Die Fahrzeugflotte der s'Bussle GmbH verfügt außerdem über mehrere Rollstuhltransporter für bis zu drei Rollstühlen. Zu den Stammkunden im sozialen und Gesundheitsbereich gehören unter anderem die Bruderhaus Diakonie, verschiedene Metzinger Schulen sowie Altenheime in der Region. In den Kundenbewertungen und auch im Dankesbrief eines Vorschulkindes wird nicht nur die professionelle Arbeitsweise der Mitarbeitenden, sondern auch die angenehme und freundliche Atmosphäre deutlich. Zum Abschied eines Schulkindes heißt es: "Ich möchte mich bei Ihnen für ein schönes Jahr bedanken. Die Fahrten mit Ihnen und den anderen Kindern werde ich nie vergessen. Ich werde Sie und den Bus sehr vermissen." Nicole Hau legt besonders großen Wert auf Fachkompetenz sowie Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit. So ist es nicht verwunderlich, dass sie viele langjährige Mitarbeiter*innen hat. Das spricht für den freundlichen und wertschätzenden Umgang im Team. Doch nicht nur der Wohlfühlfaktor und die Rahmenbedingungen spielen hierbei eine entscheidende Rolle, sondern auch das Arbeitsumfeld, welches beispielsweise durch die Digitalisierung im Bereich der Kommunikation verbessert wurde. Auch Sperrgepäck stellt für s'Bussle kein Hindernis dar. So konnte beispielsweise das APROS Spartaner Team der Reutlinger Unternehmensberatung, PR- und Werbeagentur APROS Consulting & Services GmbH mit ihrem Sportgepäck bereits mehrfach zum Stuttgarter Flughafen befördert werden. Dabei hört man so manch spannende Geschichte und freut sich über die großartigen Reiseziele und Erlebnisse der Fahrgäste. Und auch unter strengen Hygieneregeln und Vorschriften ist das s'Bussle Team mit voller Energie für seine Fahrgäste da. Auch bei Maskenpflicht, Abstandsregelungen und durch regelmäßige Reinigung und Desinfizieren der Fahrzeuge, kann der Betrieb aufrechterhalten werden. Die erfolgreiche Unternehmerin betont: "Unser Fahrt- und Personenbeförderungsdienst steht nicht nur für die Vielseitigkeit unserer Dienstleistungen und Fahrten, sondern vor allem für die zuverlässige, stressfreie und unkomplizierte Personenbeförderung in entspannter Atmosphäre." Wir sind auf die nächsten 20 Jahre gespannt. Weitere Informationen: www.sbussle.de Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

