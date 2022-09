Urlaub am Mittelmeer - Kreuzfahrten unter mediterraner Sonne

Reisen an das Mittelmeer sind das ganze Jahr über sehr beliebt. Doch besonders in den kalten und nassen Wintermonaten zieht es viele Urlauber in mediterrane Regionen. Milde Temperaturen und Sonne sowie der Besuch geschichtsträchtiger oder charmanter Orte zeichnen diese Urlaube aus. Bucht man den Mittelmeerurlaub als Kreuzfahrt, kann man eine Kombination aus Sightseeing und Erholung an Bord eines schwimmenden Hotels erleben. Eine breite Palette an verschiedenen Mittelmeerkreuzfahrten findet man beim Spezialreiseportal kreuzfahrten-reisebuero.de, ein Kreuzfahrtenportal mit so großer Auswahl, dass man eine Route ganz nach den eigenen Vorlieben finden wird.

Mittelmeer - Kreuzfahrten ab Venedig laden zum Besuch der Lagunenstadt ein

Eine besonders günstige Mittelmeer Kreuzfahrt ist beispielsweise die „Costa Deliziosa Südeuropa-Kreuzfahrt 2022 ab/bis Venedig“. Bereits vor der Einschiffung entsteht beim Besuch der berühmten Lagunenstadt Venedig echtes Reisefeeling. Venedig gehört zum UNESCO Weltkulturerbe und der weltberühmte Markusplatz lockt jährlich mehrere Millionen Besucher an. Venezianische Paläste und Häuser, die Kanäle und die typischen Gondeln prägen das Stadtbild. Von Venedig aus nimmt das Kreuzfahrtschiff Costa Deliziosa bei dieser Mittelmeerkreuzfahrt Kurs auf Split in Kroatien. Die geschichtsträchtige Hafenstadt liegt an der dalmatinischen Küste. Der antike, bereits im 3. und 4. Jahrhundert erbaute Diokletianspalast bildet heute praktisch die Innenstadt von Split. Umgeben von weißen Steinmauern befinden sich innerhalb des Palastes, der eine bewohnte Festung ist, auch eine Kathedrale und viele Bars, Cafés und Geschäfte. Zum Entspannen und Sonnenbaden laden die Strände von Split ein. Nächster Stopp der Mittelmeerkreuzfahrt ist Kotor in Montenegro. Auch Kotors Altstadt ist wirklich sehenswert mit ihren verwinkelten Plätzen und Gassen. Und schließlich sind auch Katakolon in Griechenland und Bari in Süditalien weitere attraktive Ziele dieser Mittelmeerkreuzfahrt.

Das Bordprogramm bei Mittelmeerkreuzfahrten lässt keine Wünsche offen

Zwischendurch erwartet die Passagiere auf dieser Mittelmeerkreuzfahrt auch noch ein ganzer Tag auf See, genau das Richtige, um die Annehmlichkeiten an Bord der Costa Deliziosa zu genießen. Die Mittelmeerkreuzfahrt beinhaltet natürlich breit gefächerte kulinarische Genüsse, so dass die Passagiere ihre Vollpension an Bord sicherlich genießen, ebenso wohl den Galaabend, der ein fester Programmpunkt ist. Während der Zeit auf dem Schiff gibt es zudem ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm und es steht eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Pools und Whirlpools laden zum Entspannen unter mediterraner Sonne ein.

